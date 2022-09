AVT: ahora entendemos por qué Interior no quería que estuviéramos en el Congreso de Nueva York

“Rotos, pero con la satisfacción del deber cumplido; ahora entendemos porque no querían que estuviéramos aquí y hemos visto lo necesaria que era nuestra presencia·. De esta manera resume Miguel Folguera, consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la participación de una delegación de dicha asociación en el I Congreso de Víctimas de la ONU. El Ministerio del Interior no había contado con ellos; al final, accedió, pero los gastos corrieron con cargo a las subvenciones que este departamento otorga a la AVT provenientes de los fondos públicos.

“Ha sido una jornada muy dura de trabajo en el I Congreso Mundial de Víctimas del Terrorismo en la ONU. Pudimos asistir a paneles muy interesantes sobre leyes y asistencia a las víctimas del terrorismo en el ámbito jurídico, social y psicológico. Además, vimos un documental donde participaron tres víctimas españolas que dan su testimonio de superación, además de escuchar en primera persona el testimonio de otras víctimas mundiales( todos desgarradores), aagrega.

“Acabamos con la clausura del Congreso donde, como ocurrió desde las 12 de la mañana que terminó su intervención el representante de la delegación española y presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (que en todo momento evitó hablar de lo que está haciendo el gobierno, y como tiene guardadas en un cajón hace cuatro años las alegaciones de las asociaciones de víctimas a la ley 29/2011 entre otras cuestiones, como acercamiento de terroristas sin colaborar con la justicia, homenajes a estos con total impunidad que tanto nos humillan a las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera).

Folguera subrayó que, ya en la primera jornada, “durante mi intervención no estuve arropado por nadie de la misión española aquí. Llegaron, le escucharon y aplaudieron (al representante dela FVT) y ya no se les volvió a ver durante todo el día. Lo demás no les interesaba”.

“Pero lo más grave fue cuando llega la ofrenda floral por todas las víctimas del terrorismo después de la clausura, donde estuvo el embajador de España en Nueva York y las únicas víctimas españolas en dicha ofrenda fueron las de la AVT ( Maite Araluce y yo mismo). Siempre quedará la AVT para defender la Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia de las víctimas del terrorismo en España y en el mundo”.

En su intervención, Folguera había señalado que las víctimas estamos viviendo una revictimización. Los principales socios del Gobierno son los herederos del brazo institucional de una organización terrorista como es ETA, que sigue sin condenar los asesinatos de nuestros seres queridos ni condenan que ningún asesinato tiene justificación”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había defendido en la apertura del congreso el modelo de España para derrotar al terrorismo e impulsar una legislación “pionera” de atención a las víctimas, gracias al “amplísimo consenso político y social”. “Los españoles hemos decidido no olvidar”, sostuvo en un discurso elogió el “ejemplo ético y colosal dignidad” de las víctimas.

Interior ha ofrecido acoger el segundo congreso mundial de víctimas en España y ha comprometido 400.000 euros para un fondo internacional de solidaridad en un congreso en el que, en las semanas previas, desde la AVT y también Dignidad y Justicia criticaron que no se hubiera contado con ellos. Finalmente, el Ministerio les ofreció asistir subvencionando el desplazamiento a Nueva York con base a las ayudas públicas anuales.