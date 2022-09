Policías se suman a la iniciativa de crear un “cordón sanitario” en torno a EHBildu

El Sindicato Unificado de Policía anuncia que suscribe la iniciativa de la inmensa mayoría de agrupaciones de víctimas del terrorismo reclamando el aislamiento político de los partidos que se niegan a colaborar en la resolución de los 379 asesinatos de ETA que restan sin aclarar.

“Se lo debemos a las víctimas. El sufrimiento de los familiares de las 379 personas asesinadas por la banda en atentados aún sin resolver, crece cada día ante la situación de impunidad de la que disfrutan los criminales, tal y como refleja el Parlamento Europeo en su preocupante resolución del mes de abril. Esta situación injusta e inmoral, se mantiene porque el medio centenar de ex jefes de ETA que siguen vivos y los miembros de la izquierda abertzale que les apoyaron se niegan a colaborar haciendo gala de un cinismo difícil de soportar”.

Frente a este panorama indigno, el SUP suscribe su apoyo al manifiesto de la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas del terrorismo en el que reclaman el aislamiento político de Bildu hasta que deje de proteger con su silencio cómplice a los asesinos. Las víctimas entienden que todas las formaciones democráticas “deben comprometerse a no negociar con Bildu ni aceptar sus votos hasta que sus miembros y aquellos a los que protegen colaboren en el esclarecimiento de los 379 asesinatos de ETA que quedan por resolver. No basta con dejar de matar para ser un demócrata, recuerdan los familiares de los centenares de víctimas de los etarras. El propio Parlamento Europeo reclama a las autoridades españolas que hagan “todo cuanto esté en su mano” para defender los derechos humanos de las víctimas y acabar con la impunidad de los asesinos”.

Asimismo, el sindicato anuncia que seguirá denunciando la política de acercamiento de etarras y solicitando que se otorgue la condición de víctima del terrorismo a todos los que por problemas burocráticos se vieron privados de ella.