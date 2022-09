Interior vuelve a condecorar a comisarios cuyas distinciones fueron anuladas por la Justicia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha condecorado a una decena de ex mandos jubilados en 2020 y 2021 -nueve comisarios principales y un comisario- con la máxima recompensa profesional que puede recibir en vida un policía nacional, una medalla de plata. Algunos de estos mandos ya recibieron esta distinción, pero la Justicia la anuló por no considerar dicha concesión ajustada a derecho.

Hay que recordar que todos ellos cesaron en su carrera profesional en la Policía Nacional por haber cumplido los 65 años de edad y que ahora han sido elegidos para recibir este premio de fin de carrera sin que se den los requisitos necesarios para un reconocimiento de este tipo, según informa la Confederación Española de Policía (CEP).

Se da la circunstancia, además, de que siete de estos diez agentes jubilados ya fueron propuestos para esa medalla de plata en 2020 y 2021 y que diferentes órganos judiciales -el último, en demanda planteada y ganada, entre otros, por CEP, fue el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº11, en mayo de este año- han tumbado las órdenes ministeriales del titular del departamento al considerar que no se ajustaban a la normativa procedimental y que los agraciados o bien no reunían los requisitos necesarios o que la Dirección General de la Policía había vulnerado los pasos necesarios para poder entregar un reconocimiento de máximo nivel a estos ex mandos.

Recuerdan que advirtieron al ministro Grande-Marlaska sobre la inconveniencia de incidir en el error. “Nada de eso ha sido teniendo en cuenta por Interior a la hora de volver a la carga con una polémica que desacredita el sistema de concesión de recompensas profesionales en la Policía Nacional y que recupera e impulsa prácticas del pasado, de etapas que este Gobierno reiteradamente ha rechazado y repudiado pero que ahora, con esta decisión, abraza y revive”.

“Las propuestas de medalla de plata para estos ex mandos jubilados -siete ex jefes superiores, un ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, un ex comisario general de Policía Judicial y un ex jefe de la brigada provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid- empañan cientos de intervenciones meritorias y arriesgadas que han protagonizado policías nacionales en activo que se juegan la vida en las calles de toda España y que, una vez más, no han sido reconocidas por Interior, que mantiene como normativa de referencia en este ámbito una Ley de hace cincuenta y ocho años, aprobada en plena dictadura y nunca actualizada por sucesivos gobiernos para democratizarla e imponer en ella principios como la transparencia y la objetividad”.

Lejos de ello, se ha preferido utilizar un atajo para tratar de eludir el freno judicial que anuló las medallas de plata concedidas en 2020 y 2021, en lo que solo puede entenderse como una actitud reiterativa de desprecio a los policías nacionales y su trabajo, empañando la concesión de otras 2.732 condecoraciones de este año -49 cruces rojas pensionadas, 2.767 cruces blancas y 6 cruces blancas a compañeros fallecidos- y obviando a todos aquellos que no han recibido un reconocimiento profesional, estando en activo, agrega

CEP recurrirá de nuevo a los tribunales y tratará de anular este acto, como ya lo hicimos en 2021. Además, si nuevamente -por tercera vez, en ese caso- se anulan estas condecoraciones, ya anunciamos que someteremos esa decisión al análisis de juristas que puedan determinar si esa persistencia y reiteración puede tener derivadas tipificadas en el Código Penal., subraya.

Por su parte, el sindicato JUPOL ha calificado de falta de respeto hacia la justicia y hacía todos los policías, la decisión del Ministerio del Interior. “La reiteración por parte del Ministerio del Interior de estas medallas supone una vergüenza, una falta de respeto y da la impresión de que el Ministerio del Interior pretende reírse de la Justicia”.

Anuncian que han puesto en marcha los servicios jurídicos para volver a impugnar esta entrega de medallas. “La Justicia ya nos ha dado la razón en una ocasión ante esta situación y seguiremos acudiendo a la misma las veces que haga falta para que se cumpla con las decisiones judiciales”.

Recuerdan que estas son las mayores condecoraciones que puede recibir una agente de la Policía Nacional en vida y que supone un incremento del 15% de la pensión de forma mensual y vitalicia, por lo que deberían cumplir todos los requisitos necesarios para la concesión de las mismas.