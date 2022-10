Alrededor de 2.500 invitaciones a la recepción en Zarzuela con motivo de la Fiesta Nacional

La tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural en el Palacio Real vuelve a recuperar el formato previo a la pandemia tras dos años con restricciones. Según fuentes de Zarzuela, está previsto que acudan unos 2.500 invitados, que tras saludar a los reyes en el Salón del Trono, pasarán al Comedor Real donde se servirá un cóctel durante el que podrán hablar.

Zarzuela ha informado de que forman parte de esta relación los representantes de los poderes del Estado, los miembros del Gobierno -encabezados por su presidente, Pedro Sánchez- , de las Cortes, los partidos, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Quien no acudirá es Carlos Lesmes que formalizó el lunes su dimisión como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), pero aún no se ha hecho efectiva porque no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pese a lo cual ha optado por no acudir a los actos. Asimismo, han sido convocados los cuatro expresidentes del Gobierno.

Según han apuntado desde Zarzuela para elaborar la lista de invitados se ha tenido en cuenta el criterio de “convocar a la más alta representación Institucional y la más amplia representación de los diferentes sectores de la sociedad española”. Es por ello que, como novedad, ya que es la primera vez que se celebra en un contexto posterior a la pandemia, los Reyes han invitado a los colectivos con los que se mantuvo contacto y pulso de la realidad durante la pandemia (fundamentalmente sanitarios y de atención social).

En concreto, han sido invitados entidades como Consejo General de Enfermería, Consejo General de Colegios de Psicólogos y Hospitales de distintas provincias españolas: Clínico San Carlos, Severo Ochoa, Virgen de las Nieves, Hospital Niño Jesús, Hospitales Universitarios de Salamanca, Málaga, Santiago de Compostela, Ciudad Real, Virgen del Rocío, Vall d’Hebrón y Nuestra Señora de la Candelaria.

Hay que recordar que en los últimos años, el Palacio Real ha sido escenario de dos emotivos homenajes a las víctimas de la crisis sanitaria en las que participaron familiares así como entidades que trabajaron duramente en los meses más difíciles de la pandemia. Además, también están invitadas las entidades y lugares en los que se han desarrollado actos en el último año.

Por otro lado, por segundo año consecutivo no acudirá al desfile militar la Princesa de Asturias que se encuentra cursando segundo de Bachillerato en Gales. Quien sí estará presente es la Infanta Sofía que volverá a ocupar un lugar en el palco junto a los Reyes, Felipe VI y Doña Letizia.