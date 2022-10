Interior estrena un documental sobre el rescate en montaña de la Guardia Civil

El Ministerio del Interior ha publicado este viernes en su canal de YouTube (www.youtube.com/interiorgob) el reportaje “Rescate en Montaña”, que muestra desde dentro el trabajo que realizan los miembros del Servicio de Montaña y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil para auxiliar cada día a las personas accidentadas en las montañas españolas.

El minidocumental, de trece minutos de duración, nos sitúa en Benasque, en el corazón del Pirineo de Huesca, para seguir durante 72 horas el trabajo que realizan durante un fin de semana de verano los especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque y de Boltaña, así como la unidad aérea de Benasque.

A través del reportaje, los espectadores podrán subir al helicóptero para presenciar el desarrollo de varias operaciones en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y conversar con especialistas e instructores de montaña, con los pilotos del helicóptero y con el médico de urgencias integrado en el equipo de rescate.

Solo en la temporada de verano de este año (entre el 15 de junio y el 30 de septiembre) la Guardia Civil realizó en las montañas españolas 551 rescates en los que prestó ayuda a más de 700 personas y recuperó los cuerpos de 44 fallecidos. Desde la creación de los GREIM, en 1981, hasta 2021, este cuerpo de élite ha realizado más de 24.100 rescates de montaña y auxilió a 39.368 personas.

“Rescate en montaña” es el tercero de los minidocumentales de la serie “Desde el interior”, estrenada en el canal de YouTube del Ministerio del Interior el pasado 15 de junio, y que está dedicada a mostrar desde dentro el trabajo de las distintas unidades y organismos del departamento.

El primero de los capítulos, “Alto riesgo”, muestra el dispositivo desplegado para garantizar la seguridad del partido de semifinales de la Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City, celebrado el 4 de mayo de 2022 en Madrid y declarado de alto riesgo.

Las cámaras siguen durante 24 horas todo el operativo policial, desde la reunión de coordinación de seguridad en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid hasta el fin del encuentro y la salida de los aficionados. Acompañamos a los agentes de la Policía Nacional en la inspección del subsuelo, la vigilancia en las zonas de concentración de los hinchas, la llegada de las aficiones y de los equipos al partido, la revisión del perímetro del estadio y el control del público en las gradas del Bernabéu

“Ficción vs realidad”, el segundo episodio, profundiza en los avances y en los obstáculos y retos que quedan por superar en el terreno de la igualdad en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a través de dos conversaciones que aúnan la ficción con la realidad: “¿Por qué hay más hombres en altos cargos de la Policía que mujeres?”. “Vete tú y yo me quedo con los niños”. “Mi madre al principio me decía ‘¿ay, dónde vas a ir?”. “No la pongas a hacer esto porque igual no puede”. Las actrices Maribel Verdú e Iris Díaz, que han encarnado papeles de agentes femeninas en distintas producciones, charlan con la inspectora de Policía Nacional Celia Sánchez y con la agente de la Guardia Civil Marlén Baizán.