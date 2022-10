Andalucía te roba

Le está quedando al PSOE un 40 aniversario de Felipe y Alfonso celebrando la victoria en el balcón «presioso». Con esa gracia andaluza que les aupó al poder en 1982 para meter a España en Europa, que se hizo y muy bien, y obró el milagro de que los cargos socialistas pasaran de obreros, que tampoco lo eran, a vivir como burgueses tras controlar los resortes de la Administración. Todo iba de maravilla, las fotos en sepia despertaban memorables lágrimas en los niños y las viejecitas, las chaquetas de pana volvían a los escaparates y hasta González se dejaba ver con Pedro Sánchez en las noticias. El paraíso terrenal con francas sonrisas y un cartel «ochentero» animando a la fiesta de la nostalgia el próximo 29 en Sevilla. Aquella ciudad gris del Sur de España donde unos esforzados luchadores por la libertad se jugaron el pellejo en un despacho de abogados laboralistas para que a España no la conociera ni la madre que la parió. Aunque al final el dictador se murió en la cama, hubo café para todos y de la revolución si la hubo no me acuerdo. Bendita Transición que nos llevó a esta democracia de las autonomías que tan bien funciona metiéndole el dedo en el ojo el vecino e incluso a tu propio partido. Porque, qué ganas de chinchar debe tener Francina Armengol para poner a los andaluces de abusones por quedarnos más dinero del que nos corresponde en el reparto de la financiación autonómica. Pero mujer, con qué cara van a venir ahora los socialistas a celebrar nada a Andalucía después de actualizar el «España nos roba» con el «Andalucía nos trinca». Además, es mentira, porque junto con Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia forma el cuarteto de las que menos recibe. Al contrario que Baleares, que recibe más de la media.

Da un poco de vergüenza ver a María Jesús Montero al lado de Armengol sin recordar cuando Susana Díaz, heredera de ese socialismo del 82, clamaba contra Madrid para que los andaluces tuvieran una financiación justa. Lo mismo que hace Juanma Moreno.