La Audiencia Nacional condena a 425 años a “Anboto” por el atentado en el estadio del Alavés en 1985

El coche bomba no llegó a explosionar gracias a la intervención del equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos de la Policía (TEDAX), pero el comando Araba de ETA lo había preparado todo para una catástrofe antes de un partido de fútbol del Deportivo Alavés. Era 1985 y 36 años después, la Audiencia Nacional juzgó y absolvió a la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre Guenetxea, alias “Anboto” de cualquier responsabilidad. Sin embargo, un recurso de la Fiscalía y un Tribunal Supremo en desacuerdo con que no se tuvieran en cuenta unas huellas obligaron a los magistrados a repetir el juicio este año. Ahora, “Anboto” ha sido condenada por estos mismos hechos a 425 años de prisión.

La lista de delitos de los que se considera responsable la encabezan veinte de asesinato en grado de tentativa, otro de tentativa de atentado contra agentes de la autoridad y uno de estragos. En marzo de 2021 “Anboto” quedó impune de todos pero el pasado mes de julio el Alto Tribunal anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio con otros magistrados por haber omitido erróneamente una prueba de huellas encontradas en uno de los vehículos utilizados por el comando terrorista que identificaban a Iparraguirre.

En la nueva sentencia con fecha de este 28 de octubre, la sección segunda de la Sala de lo Penal corrige y considera probado que la etarra estuvo detrás de la gran cantidad de metralla que se colocó en el polideportivo de Mendizorroza con motivo de la celebración del partido de fútbol era causar la muerte del “mayor número de miembros del Cuerpo Nacional de Policía que iban a prestar servicio de vigilancia”.

Los miembros del comando Araba instalaron en el maletero de un Seat 124 un explosivo de control remoto y lo aparcaron cerca de las furgonetas policiales. Iparraguirre era miembro del comando que desistió de la acción cuando la policía descubrió el coche (que había sido robado) y los TEDAX se cruzaron en su camino. Ese 19 de mayo de 1985 se tomó muestra de cuatro huellas dactilares sobre el volante y una aislada en el cenicero, pero no fue hasta octubre de 2019 cuando la Policía Científica cruzó las impresiones dactilares con éxito: eran de “Anboto”.

Para los magistrados en el juicio que se repitió este mes de septiembre ha quedado suficientemente acreditada su participación, tanto por el informe pericial sobre sus huellas dactilares, como por la inspección ocular y las declaraciones de personas que han formado parte del comando Araba.

La defensa de la exjefa de ETA presentó sus dudas sobre la prueba de las huellas, pero la Sala no las tiene: “Téngase en cuenta que el informe ha sido elaborado por un organismo oficial, la Unidad Central de Identificación, Sección del S.A.I.D. de la Comisaría General de Policía Científica de la Policía Nacional, que actúa conforme a los protocolos de dicha institución, por lo que no cabe duda la calidad de las pericias y certificaciones realizadas”. Así, la sentencia confirma que “existe prueba directa de que María Soledad Iparraguirre estuvo físicamente presente en el interior del vehículo y que agarró el volante con cuatro de sus dedos”.

La sentencia absolutoria había contado con el voto particular de uno de los tres magistrados que integraban la Sala, Fernando Andreu, que consideró que había prueba “concluyente, plena, válida, adecuada y suficiente” para considerar plenamente probado, “más allá de toda duda razonable”, la participación de Iparraguirre en el atentado en concepto de autora.

De acuerdo con el Código Penal, el tiempo máximo que pase Iparraguirre en la cárcel no excederá los 30 años.