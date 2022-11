Moncloa pide reservar un espacio en los medios para la información gubernamental

Es una de las batallas que quiere dar el Gobierno. En Moncloa genera cierta frustración que la acción ejecutiva no tenga la suficiente proyección mediática o, al menos, la que les gustaría. Que todas aquellas iniciativas que emprende el Ejecutivo no llegan a la ciudadanía y, por tanto, no acaban teniendo el equivalente impacto en sus perspectivas electorales. Por ello, la propuesta que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho esta mañana en un coloquio no sorprende.

Rodríguez ha abogado este porque los medios de comunicación dispongan de un espacio reservado para la información pública, como el que se destina, por ejemplo, a los servicios meteorológicos en los informativos, que vaya más allá de los “intereses sesgados”. “Igual que tenemos un espacio para el tiempo, para saber si va a llover, ante la necesidad de que la ciudadanía acceda con veracidad, tendríamos que reservar un espacio de información pública en cada informativo”, ha defendido durante la charla “Retos de la Portavocía del Gobierno en la era de la posverdad”.

Posteriormente y tras la polémica generada, fuentes del Ejecutivo se han visto obligadas a aclarar que no se trata de una propuesta formal del Gobierno, sino una idea lanzada en un coloquio informal. Por su parte, desde el entorno de la portavoz se aclara a este diario que se trató de “una reflexión coloquial, en tono irónico, en el marco de un diálogo fluido sobre el valor y la utilidad de la información de servicio”, pero que “no se trata de una propuesta”.

Sin embargo, la portavoz de Gobierno se detuvo en explicar en la citada charla que, al dedicar este espacio concreto para hablar sobre la información pública, se conseguiría que, “además del total de la actualidad”, se dispusiera de noticias para “las preocupaciones del día a día de la ciudadanía”, consiguiendo que “la información se aproxime a un interés no sesgado previamente”.

Rodríguez también ha criticado que, en la actualidad, se hace una selección por parte de los medios de lo que llega al público. “Esto hace una ciudadanía más ideologizada desde el punto de vista negativo, menos crítica y menos formada”, ha apostillado Isabel Rodríguez, por lo que ha apostado por “contemplar distintas opciones de ver la vida”. En este sentido, la portavoz del Gobierno ha lamentado la “complicación” de que el total que se destaca en la prensa “no tiene nada que ver con lo que se ha adoptado en el Consejo de Ministros”.

“A veces me quedo con la sensación de que tal vez alguna de esa información no ha llegado a la ciudadanía”, ha agregado, reconociendo este aspecto como una de sus “preocupaciones”, por lo que ha reclamado ese espacio de información pública en la prensa.