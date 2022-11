Spiderman español

«Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud y mi maldición. Que, ¿quién soy yo? Soy Spiderman», decía Maguire en la película. En el documental de Sánchez, la frase sería: un gran poder no conlleva una gran responsabilidad. Esa es mi virtud y mi maldición. Que, ¿quién soy yo? Soy Pedro. Los socialcomunistas tienen el poder pero no la responsabilidad. Son a la vez los autores y las víctimas de sus desmanes. Sienten tal fobia a la responsabilidad, que una se pregunta si padecen hipengiofobia.

Es curioso que la responsabilidad y la culpabilidad no sean equiparables entre todos los gobernantes, dependiendo de quién ostente el poder. La derecha, no me digas por qué, es la responsable del cambio climático y de las trumpadas de Trump. Evidentemente no tienen nada que ver, pero se genera tal debate político y acoso mediático que lo acaban pareciendo.

Esto está pasando con el delito de sedición, el de malversación y con las consecuencias de la ley del «sólo sí es sí». Ellos lo reforman, lo aprueban, pero no son responsables. Los responsables siempre son los mismos, Europa, el PP, el machismo, el capitalismo, el negacionismo y Franco. Mienten, ocultan informes, manipulan sus palabras y sus hechos constantemente, sin cortarse un pelo, pero ojito en dónde gobierna la derecha que éstos son tildados de todo, incluso de asesinos.

Aún no me explico la actitud de los barones socialistas que, con la crisis económica, la subida de precios y el aumento de la pobreza, traguen con la rebaja de penas a los autores de delitos sexuales y el regreso con honores de Puigdemont y Junqueras a la vida política. Traguen con el sanchismo que no es lo mismo que socialismo. Una persona puede ser leal a un líder mediocre, pero nunca a uno deshonesto.