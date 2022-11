Feijóo renuncia a la moción de censura a Sánchez: “La próxima vez que nos veamos será en mi investidura”

Nuevo cara a cara en el Senado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se mostró contundente en su envite con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a quien acusó de presidir “un Gobierno en llamas”. Feijóo acusó al jefe del Ejecutivo de desproteger al Estado y dañar al prestigio internacional de nuestro país. “Lo único que le mantiene es el ansia de poder” y criticó que haya renunciado a comparecer sin tiempo ilimitado porque “no podría explicar lo que está haciendo”.

“Su Gobierno ha entrado en shock y los daños son irreparables”. Al tiempo que le afeó que por estar unos días más en La Moncloa “está arrastrando a todo el país”. Le acusó de generar un “clima irrespirable en toda España”. Después de que Sánchez le tildara de no ser nada “moderado” el líder del PP ironizó tildándole como el “más moderado de España”. Aseguró que Sánchez “preside un Gobierno en llamas porque ha dejado de gobernar y provoca un incendio tras otro”. “¿Y qué pasa cuando se incendia? Que todos tratan de escapar. Ya me he fijado que los de Podemos ni están” -en referencia a los ministros de la formación morada- “No me interesa ser implacable sino ofrecer una alternativa imbatible porque para insultar ya llegan ustedes”, le espetó.

Feijóo anunció que renuncia a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez como le reclamaba Ciudadanos para frenar la reforma del delito de sedición. “Ojalá pudiéramos hacerle una moción de censura, pero le garantizo que la próxima vez que nos veamos en el Congreso de los Diputados será en mi debate de investidura”. Criticó que la mayoría de los diputados “le debe obediencia de vida” y la otra parte “está encantada con usted, lo dice Otegi”. Por ello, aseguró que “la moción de censura se hará y se hará el 28 de mayo, pero no en una urna en el Congreso, sino en miles de urnas en todos los Ayuntamientos de España para empezar a pasar página de la pesadilla que ha vivido España”.

Feijóo recordó a Sánchez que llegó a la Moncloa bajo la bandera de la “higiene democrática” y le interpeló si “¿va a rebajar las penas por malversación”?. También volvió a cargar contra la reforma del Código Penal y pidió atender al resto de españoles que piden no rebajar las penas a los agresores sexuales. “Ha pactado el Código Penal con los que delinquieron con volver a hacerlo -en referencia a los condenados por el procés- y, mientras hablamos, pueden estar excarcelando a agresores sexuales y produciéndose agresiones, penadas con menor intensidad por su soberbia”. ¿Podría cambiar el Código Penal para no rebajarles las penas?, preguntó Feijóo.

El presidente del Gobierno mostró su desaprobación desde el primer minuto de la intervención de Alberto Núñez Feijóo. Sánchez cabeceaba, negando continuamente, y arrancó su intervención con un primer embate al líder de la oposición. “Señor Feijóo, ¿dónde ha dejado su moderación? ¿En objetos perdidos con su supuesta autonomía política?, le interpeló. No cesó ahí. A continuación, le atacó por sus pactos con Vox. “Le veo muy preocupado por los derechos de las mujeres. ¿Cree que existe un problema con la violencia de género? ¿Si lo hay, por qué pacta con quienes niegan la violencia de género y la banalizan?”, aseveró.

El jefe del Ejecutivo no utilizó su turno de palabra para cerrar el debate de la malversación como le pedían voces dentro de su partido. De hecho, Sánchez reivindicó que “una de las principales tareas de todo gobierno es construir convivencia” y acusó al PP de “confrontar territorios para rascar votos en el resto de España”. Como hiciera durante el último debate monográfico que compartieron, Sánchez volvió a preguntar a Feijóo qué Cataluña y España prefiere, si la de 2017 -en pleno conflicto catalán- o la de 2022.

El presidente recriminó que el PP adopte la posición ahora de “solucionador” cuando estuvieron más de seis años en el Gobierno y “no hicieron nada, miraron para otro lado. Estaban a por uvas”. En este sentido, Sánchez recordó que, entonces, cuando fue necesario el concurso del PSOE para apoyar el artículo 155, defender la Constitución y la integridad territorial de España, el PP contó con su apoyo. “Entonces estuvimos con ustedes y ustedes no están con nosotros. A ustedes no les interesa resolver el conflicto en Cataluña”, espetó.

“Como presidente de España, una de las principales satisfacciones es ver cómo en Cataluña prima la convivencia y no la confrontación y el Gobierno va a seguir avanzando en esta hoja de ruta”, zanjó. Sánchez acusó al principal partido de la oposición de querer imponer el marco de que “solo son buenos españoles quienes votan al PP, solo hay gobiernos legítimos cuando son del PP” y pidió a Feijóo no dar “lecciones de constitucionalismo cuando llevan cuatro años incumpliendo la Constitución”. “Antes de dar lecciones de constitucionalismo, cumpla con la Constitución. Antes de dar lecciones de higiene, vengan ustedes lavados”, aseguró.