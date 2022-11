Arrimadas pide a Feijóo una moción de censura contra Sánchez para frenar la reforma de la sedición

La reforma del delito de sedición ha devuelto a la política nacional a la dinámica de bloques: la airada respuesta del bloque de la derecha invita a pensar que, de aquí a final de legislatura, poco margen para el entendimiento y la negociación habrá con el Gobierno y se impondrá nuevamente el clima hostil que imperó durante los primeros meses de mandato. Así las cosas, Ciudadanos ha reclamado ya a Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura para poder frenar la tramitación de la reforma del delito de sedición.

La idea del Gobierno es que la reforma esté lista antes de finales de año, pero se retrasaría si por medio se registrara una moción de censura. No obstante, a tenor de la primera reacción del PP, parece difícil que Feijóo dé el paso. De momento, los populares han optado por la cautela. Arrimadas ha sido muy dura con Sánchez y le ha acusado de “apadrinar el próximo golpe de estado” en Cataluña, en referencia al próximo intento de desafío a la legalidad.

El Partido Popular insiste en sus duras críticas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por modificar “a la carta” el delito de sedición y le acusa de utilizar “todos los resortes que tiene a su alcance” para satisfacer sus intereses personales. “Esto no deja de ser elegir entre Montesquieu y Maquiavelo, y Sánchez siempre elige a Maquiavelo”, declaró la secretaria general y portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena3.

En este sentido, señaló que esta reforma está “hecha a la carta para unos señores que todavía no han rendido cuentas con la Justicia” a cambio de que Sánchez se mantenga en La Moncloa. Denunció que el presidente del Gobierno “está dispuesto a entregar cualquier cosa” para continuar en el poder, incluida “la igualdad de los españoles ante la ley” y dijo que los ciudadanos “merecen un presidente que, como mínimo, respete” este principio.

La portavoz del PP en el Congreso aseguró que no es “un hombre de Estado” porque basa su acción política en “comprar tiempo a cualquier precio para mantenerse en La Moncloa”. No obstante, Gamarra advirtió al jefe del Ejecutivo que “los españoles no olvidan la mentira” y que él “prometió que iba a cambiar el Código Penal” para agravar las penas por sedición y tipificar el delito de organización de un referéndum.

“Es la gran mentira de Pedro Sánchez a los españoles. Les prometió a los españoles que pondría Puigdemont en manos de la Justicia. Les prometió a los españoles que modificaría el Código Penal, pero no para esto, sino para tipificar el referéndum ilegal y el agravamiento de las penas en relación al delito de sedición. Y justo está haciendo todo lo contrario, sólo con un objetivo: mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque eso sea a cambio de debilitar el Estado”, declaró.

Ante esta reforma “a la carta” y sin el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Consejo de Estado, Gamarra apeló al PSOE para que sus dirigentes aclaren y decidan “si el sanchismo se ha apoderado de él en su totalidad”.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado de “traidor” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su anuncio de reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de “desórdenes públicos agravados” y con la que el Ejecutivo pretende que el nuevo tipo penal sea “más o menos homologable” con otras democracias europeas”. Este mensaje de Twitter fue secundado, en términos similares, por el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga , quien ha escrito en redes sociales que “no hay mayor traidor” que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. “La historia le juzgará por ello y nosotros mientras defenderemos España”, ha subrayado.