Feijóo presume de un PP cohesionado frente a Sánchez al que “rehúyen” sus barones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presumido este lunes de un PP “cohesionado” frente al PSOE que lidera Pedro Sánchez, quien lidera un Gobierno al que “rehúyen” sus propios barones y está “enredado en la polémica diaria autogenerada”, aludiendo a la derogación del delito de sedición, la posible rebaja de la malversación o las consecuencias de la ley del “solo sí es sí”.

Durante la presentación de la conferencia-coloquio del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, organizado por el Foro Nueva Economía, al que han asistido también varios presidentes autonómicos del PP, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso (que se ha marchado antes por motivos de agenda), el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco y el murciano Fernando López Miras. También han acudido la alcaldesa de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, entre otros, Feijóo ha recalcado que en España hay partidos que “evitan hacerse la foto” con sus líderes como, apuntó, se vio ayer en el pacto de la Internacional Socialista donde “buena parte de líderes del PSOE excusaron su asistencia”, en alusión a las ausencias de Javier Lambán (Aragón) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha).

Además, el presidente del PP ha aludido a partidos “donde se producen escisiones” y “partidos que están partidos”, donde “unos dirigentes insultan a unos dirigentes y ponen en marcha proyectos alternativos”, en referencia a la situación de Vox y Podemos, respectivamente.

Frente a eso, subrayó que el PP es un “partido cohesionado” y “con un único objetivo: servir a los españoles” mientras que otros “se preocupan más de enfrentarse” en vez de “arreglar los problemas”. Según ha añadido, el objetivo del PP es “presentar una alternativa al Gobierno actual” de Pedro Sánchez.

El líder del PP también ha sacado pecho de las encuestas que se han publicado este fin de semana y ha dicho que “no está mal para empezar la semana”. A su entender, esos sondeos acreditan algo “muy importante, que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no gana una encuesta que no la firme un militante del PSOE”. Tras criticar que el Gobierno no se ocupe de los asuntos que preocupan a la gente, ha pedido de nuevo bajar temporalmente el IVA de los productos básicos y actualizar la tarifa del IRPF, máxime cuando el Gobierno puede recaudar 30.000 millones de euros más este año. Además, ha denunciado que el Gobierno esté costando 1.500 millones de euros de deuda pública más cada semana.

Feijóo también recordó la advertencia lanzada por la Asociación de Fiscales para poner en duda la constitucionalidad de suprimir el delito de sedición y sustituirlo por un tipo de desórdenes públicos agravados. Tras recordar que este delito pervivió en el Código Penal de Felipe González, Feijóo ha advertido de que suprimir la sedición implica la “desprotección del orden constitucional” y que una reforma que responde al interés de personas concretas es de “muy dudosa constitucionalidad”.

Trasvase

Durante el desayuno informativo, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, y el líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por plantear un posible recorte en el trasvase Tajo-Segura, reprochándole que “no cuenta con ningún aval técnico”.

“El agua es de todos”, ha proclamado Carlos Mazón en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada a un desayuno informativo, acusando a Sánchez de tomar medidas “contra la Comunidad Valenciana y Murcia”.

En este contexto, el líder del PP de la Comunidad Valenciana acusó también al presidente valenciana, Ximo Puig, de “plegarse” ante Sánchez.

En parecidos términos se pronunció López Miras también a la entrada a este desayuno de Carlos Mazón, expresando su preocupación porque “el Gobierno de Sánchez ha vuelto a tomar una decisión política sin ningún tipo de razonamiento técnico”.

Mazón, tras ser preguntado directamente por ello, recordó que todos han vivido una “gran lección” tras lo ocurrido con la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y recordó que en aquellas fechas, concejales de Compromís portaron camisetas “azotando a Rita Barberá”, además de los escraches que llevaron a cabo contra Esteban González Pons con sus hijos en casa. Instó a denunciarlo “siempre” y no olvidar el relato. “Las pieles finas y no finas tienen que ser siempre y para todos”.

La libreta azul y roja de Mazón

En cuanto al “bilingüismo cordial” que promulga Feijóo, Mazón se mostró partidario de ello. Destacó que “no hay que imponer nada”. Dijo que, en el PP de Valencia trabajan con dos tipos de libreta; “la libreta azul”, con lo que quieren hacer, la libertad de los padres para la lengua en la que estudian sus hijos, y la “libreta roja” donde marcan lo que quieren deshacer. El candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana indicó que, la mejor manera de que haya un rechazo del valenciano por parte de los que no lo hablan es imponiéndola. Por ello defendió la libertad lingüística. “Es lógico que se le pida el valenciano para quien va a dar clases de esa lengua, pero para operar unas cataratas no creo que sea necesario”, porque para Mazón es más importante que el médico en cuestión tenga experiencia frente al hecho de priorizar que no la tenga, pero hable valenciano. Además, criticó que el tener la lengua valenciana puntúe hasta tres veces más que un doctorado.

Gobernar en solitario

Sobre un posible adelanto electoral, Mazón apuntó que es la gente quien más lo quiere, porque las encuestas ya no le sonríen a Puig. “Por algo será”. El líder del PP valenciano asegura que está preparado y su plan listo para defender a la Comunidad Valenciana. “Quiero tener la mayoría suficiente para gobernar en solitario”, apuntó sobre posibles pactos con Vox. “No voy a renunciar ni a mi carácter liberar, pactista, moderado, ni a mi europeísmo...”, apuntó. “No son mis líneas rojas son las que creo que no debe cruzar la comunidad y todo lo que no sea eso es permitir que siga gobernando el Frankenstein valenciano”, y lo que otros llaman “voto útil” lo denominó como “necesidad valenciana” .