Referentes feministas del PSOE participan en unas jornadas del PP contra la ley Trans: “Es más que un error”

Hasta 200 peticiones de comparecencia de expertos ha habido en la Comisión de Igualdad para dar su voz sobre la ley trans. Sin embargo, ninguna de esas voces se ha podido escuchar porque PSOE y Podemos lo han rechazado (igual que informes de los órganos consultivos) para evitar tener que lidiar con algún que otro revés a una norma que ha nacido y se ha tramitado envuelta por la polémica y la fricción entre los dos partidos de Gobierno. La tramitación de esta norma llega después de la polémica tras la entrada en vigor de la ley del “solo sí es sí” que finalmente ha logrado el efecto contrario, rebajar penas a condenados por violación -en la mayoría de los casos- porque la articulación penológica cuenta con variaciones tras la eliminación del abuso al ser considerado todo violación y, finalmente, beneficia al reo.

La norma para el colectivo LGTBI será aprobada el próximo jueves en un pleno no exento de polémica, después de que la enmienda de los socialistas que pretendía exigir que los menores de 16 años tuvieran que pasar por un juez para cambiar de sexo. Su modificación no recabó finalmente el apoyo del PP y el dictamen de la norma fue aprobado tal cual salió del Consejo de Ministros. Igualdad lograba imponerse a los socialistas.

En las filas populares han sido muy críticos tanto con el contenido de la ley como con la tramitación. Por ello, han organizado este viernes unas jornadas para dar voz a expertos de distintos perfiles (catedráticos, médicos o filósofos) y de una gran variedad ideológica, que suplan esa ausencia de comparecencias en la Comisión de Igualdad durante la tramitación de la ley. De hecho, han participado asociaciones y figuras cercanas al PSOE, como la filósofa e histórica feminista Amelia Valcárcel o la organización Dofemco, integrada en la confluencia del movimiento feminista. “Una foto del PP en estas jornadas con Valcárcel es como una foto de Alberto Núñez Feijóo con Felipe González”, resumían en las filas populares, para medir el valor que tiene el acto.

Las jornadas han estado lideradas por la diputada del PP, Carmen Navarro, quien ha alertado de que, a pesar de que la ley trans vea la luz el próximo jueves con la aprobación en el pleno del Congreso, hay “que seguir dando la lucha”. Una de las preguntas que se han hecho tanto la diputada popular como Valcárcel es si realmente es necesario una ley dirigida a una minoría de población que va a terminar afectando a 47 millones de personas y puede acabar teniendo consecuencias impredecibles para el conjunto de la población.

Es decir, la principal amenaza es que reproduzca algo parecido a lo de la ley del solo sí es sí, ya que una de los grandes riesgos que tiene esta norma es la facilidad para cambiar de sexo y eso puede acabar desencadenando en una desprotección para las mujeres. “La ley trans es más que un error” ha resumido Valcárcel, que ha reflexionado sobre el concepto de “fobia”, nacido en Irán para denunciar la “islamofobia”, pero que se ha acabado extendiendo a otras muchas realidades (como la transfobia) que han terminado por dar apoyo argumental a leyes como esta, aunque la filósofa lo ha rechazado de forma contundente.

Valcárcel calificó la ley del ministerio de Igualdad como una “tropelía” y la definió como un intento de “buscar crear pánico”. “Es algo más que una ley mordaza, es la antinomia de lo que debe ser una ley, que no dice los derechos que no respetamos porque es incapaz de enumerarlos, que en el procedimiento cambia la carga de la prueba y que amenaza multas a las que no llega el pecunio de la mayoría de los mortales”, ha d

Desde el PP, que votará en contra de la ley, sacan pecho ante el hecho de haber promovido unas comparecencias de expertos sobre la norma. Recuerdan que era “un compromiso” de la exvicepresidenta y presidenta de la Comisión de Igualdad, Carmen Calvo. “Era la voluntad que Calvo ha cercenado”, lamentan, a la vez que la censuran por “incumplir su palabra”. Definen la ley como “un error más” del gobierno de la coalición y prometen “arreglar este error” cuando lleguen a La Moncloa.