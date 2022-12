El Senado aprueba la reforma penal que anticipa el regreso de los líderes del “procés” a la política

La reforma de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional ha acabado opacando las verdaderas intenciones del Gobierno con la proposición de ley: modificar el Código Penal para beneficiar a los condenados independentistas. En concreto, suprimir la sedición y rebajar las penas por malversación “política” (destinar el dinero a otros usos a los establecidos legalmente sin que haya lucro personal), los delitos por los cuales los responsables del 1-O fueron condenados. Aunque estén indultados algunos, se pueden beneficiar de la rebaja de penas de inhabilitación para regresar antes a la política.

La reforma legal entrará en vigor el 12 de enero y, a partir de ahí, automáticamente se empezarán a revisar las condenas de los secesionistas. Eso podría adelantar el regreso de Oriol Junqueras a la primera línea política a 2025, cuando podría ser candidato de ERC para las elecciones autonómicas. En todo caso, la última palabra estará en manos de los jueces. Este jueves ha superado el último trámite al ser aprobada sin ninguna enmienda en el Senado con el apoyo de 140 votos a favor, 118 en contra y tres abstenciones.

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto afirmó que la tramitación de la Ley no es de urgencia, sino de “vergüenza” por tramitarla el día de la Lotería de Navidad. “Es una ley exprés con nocturnidad y alevosía”, dijo. Reprochó al PSOE que tienen un “problema con el concepto de democracia” porque no es que no puedan legislar lo que les de la gana, pueden hacerlo siempre y cuando respeten las normas de juego”, advirtió. Haciendo alusión a la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación de la reforma que pretende desbloquear la renovación de este órgano, aclaró que nadie ha dicho que esta modificación legal no se pueda hacer, sino que no se puede mediante una “chapuza”. Por este motivo, afirmó que el Gobierno se ha dado de “bruces” con el Estado de derecho. Asimismo, destacó que “el PP no va a olvidar la traición de Sánchez a sus promesas, votantes y a España”.

Además, en su segundo turno de intervención durante la fijación de posiciones, Maroto quiso saber en qué mejora rebajar el delito de malversación en España, ya que, a su juicio “solo mejora la vida de veintitantos independentistas” y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que alertó de que el PSOE está trasladando un mensaje “peligrosísimo” porque le está diciendo a los españoles que hay una corrupción “buena”, que es toda aquella que permita a Sánchez “quedarse en el poder liberando de la cárcel a quienes le votan”.

La tramitación de esta ley ha estado llena de polémica porque se pretendía añadirle vía enmiendas cambios en la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, algo que el propio tribunal ha tumbado. En concreto, se quería rebajar el apoyo necesario para la elección de los miembros del TC que corresponden al Consejo General del Poder Judicial de tres quintos a mayoría simple si no había renovación a los tres meses de que el mandato hubiese caducado.