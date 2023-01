El PP insiste en cambiar la Ley del “solo sí es sí” tras un nuevo beneficio penal a un violador

El goteo incesante de sentencias que rebajan las penas a condenados por agresión sexual gracias a la entrada en vigor de la Ley del “solo sí es sí” no hace más que aumentar: este martes ha trascendido una nueva sentencia en la Audiencia de Navarra que beneficia a un violador de un niño de 10 años. Y el PP presiona todavía más al Gobierno para que rectifique y revise la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad para frenar los beneficios que están obteniendo los agresores sexuales. Sin embargo, los esfuerzos de los populares no están fructificando porque el Gobierno no está dispuesto a mover ninguna coma, más allá de un ligero cambio en la exposición de motivos que solo tiene valor interpretativo para los jueces que aplican la ley.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido nuevamente al Gobierno “menos soberbia” y “más compromiso” para rectificar la ley. Así las cosas, ha instado al Ejecutivo a que “deje de pensar solo en cómo mantenerse en el poder y cambie esas leyes que tanto daño están haciendo a la sociedad española porque estas cosas duelen, te toquen o no te toquen, y para eso nadie les dio su voto”.

“Estoy convencida de que nadie le dio su voto a Pedro Sánchez para que aprobara esta ley y lo que es peor, para que la mantenga y no la rectifique”, ha agregado durante el acto de presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Logroño, Conrado Escobar. Además, ha criticado que el PSOE “ya no defiende la igualdad de todos ante la ley, ya ni tan siquiera defiende el impero de la ley para todos” y ha reiterado que el PP no comparte una ley “tan chapucera” que “saque al final a delincuentes sexuales de las calles” como es la Ley del “solo sí es sí”.

Lo cierto es que las esperanzas de cambio en esta Ley han expirado en el momento en que el Gobierno se ha limitado a modificar la exposición de motivos del Código Penal para que los jueces hagan una aplicación más ajustada a las intenciones del legislador y se frenen las rebajas de condenas. En el Gobierno sostienen que la exposición de motivos sirve para especificar cuál es la interpretación que se debe hacer de la norma y, por ello, entienden que es el lugar adecuado. No obstante, tanto desde la oposición como algunos socios (como el PNV) rechazan la efectividad de la medida porque no tiene “fuerza normativa” y, por tanto, no es vinculante.