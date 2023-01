El PP ve un “auténtico disparate” que Sánchez traiga a Puigdemont a España en “alfombra roja”

El PP ha reunido este jueves, por primera vez, a su comité de campaña para empezar a preparar la estrategia electoral ante los comicios autonómicos y municipales del próximo 28 de mayo. A la reunión asistieron los nuevos fichajes de Feijóo: el exministro de Fomento y exalcalde de Santander, Iñigo de la Serna, que se encargará de coordinar el programa electoral de los comicios de mayo, y el exdiputado vasco Borja Sémper, que ejercerá de portavoz del comité de campaña. Ambos se apartaron de la política hace varios años y ahora vuelven a la primera línea.

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se muestra “preparado” para volver a ganar unas elecciones generales después de siete años. El coordinador general de los populares, Elías Bendodo destacó que son un partido de “puertas abiertas” para “quien quiera entrar y salir”, que no están para desperdiciar talento y subrayó que la incorporación de Íñigo de la Serna y de Borja Sémper es la suma de talento sin descartar que pueda incorporarse personas de otros partidos. “Todos somos el PP y todos estamos en torno al proyecto de Feijóo”, dijo. Y ese “talento” no está cerrado a la incorporación de miembros de Cs que hoy celebran sus primarias del partido, pero Bendodo aseguró que, aunque están pendientes de los resultados aún no harían valoraciones sobre ello.

El PP diseñará una estrategia electoral centrada en actos a pie de calle para presentarse ante los ciudadanos como la única opción “útil” que puede ayudar a echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Consideran que tienen opciones en todas las comunidades. “Nos hemos preparado para los retos electorales del año 23 y creo que a día de hoy estamos en condiciones de asegurar que el PP conservará todas las CCAA donde hoy estamos gobernando -Madrid y Murcia- y que tenemos opciones en todas las demás de ganar y gobernar y eso no lo puede decir cualquier partido en nuestro país”, recalcó Tellado, informa Ep.

Regreso con “alfombra roja”

Por otra parte, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha recordado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a devolver al expresidente catalán Carles Puigdemont a España, pero no explicó que regresaría de Bélgica con una “alfombra roja”. Bendodo se refirió así a la retirada del delito de sedición en el procesamiento contra Puigdemont decidida por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en aplicación del nuevo Código Penal impulsado por el Gobierno. “Sánchez dijo que iba a traer a Puigdemont a España y ha cumplido, pero no nos dijo de qué forma” lo que ha tildado de “auténtico disparate”.