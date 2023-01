El Movimiento Imperial Ruso desmiente su conexión con el envío de las bombas

El Movimiento Imperial Ruso (MIR), ha desmentido a través sus redes sociales cualquier conexión con el envío de los paquetes bomba que se eprodujeros en España y por los que ha sido detenido un individuo esta mañana en Miranda de Ebro, Burgos.

“Continúan los intentos de desacreditar el Movimiento Imperial Ruso por parte del Occidente (...) planteada por el conocido periódico de puntos de vista masónicos estadounidenses, el New York Times”.

" En su ojo azul, --añade--sin aportar una sola prueba, afirmó que fue el RID (por sus siglas en ruso) el que organizó el envío masivo de bombas en España. Este tema fue recogido por los satélites americanos en ese país. Ciertamente estamos agradecidos por tan alta valoración de nuestra omnipotencia, pero el terror no es nuestro estilo. Estamos categóricamente en contra del terrorismo individual, que siempre hemos declarado oficialmente”.

Agregan que “con respecto a las acciones de los oficiales de la GRU (rama del FSB, servicio secreto ruso), obviamente es necesario buscar una aclaración directamente en la GRU. No estamos autorizados a comentar las acciones de una organización con la que no tenemos relación. Nuestra organización es política y no se ocupa de la inteligencia o el terror”.

“Nuestras unidades militares están involucradas en hostilidades contra los separatistas ucranianos en el territorio de la Rusia histórica. No hay legionarios en el territorio de otros estados. Por supuesto, tenemos una actitud negativa hacia el apoyo de las autoridades oficiales de España a formaciones separatistas-terroristas en el territorio de Rusia. A pesar de esto, no pensamos apoyar a los separatistas en España, porque nos solidarizamos con el pueblo español y su historia, a diferencia de los políticos de izquierda de España”.

“Tampoco llevamos a cabo ni planeamos llevar a cabo ninguna acción terrorista en el territorio de España, ni siquiera contra representantes del régimen separatista de Kyiv. Preferimos quemar la quimera del separatismo en casa con hierro candente, y dejar que las autoridades de estos países se ocupen de sus metástasis en otros países”, concluyen.