Mohamed VI no recibirá a Sánchez durante su visita a Rabat

No estaba previsto en la agenda oficial y no se producirá. El contacto entre Pedro Sánchez y Mohamed VI en el entorno de la Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos se limitará a la conversación telefónica que ambos han mantenido hoy con carácter previo a la cumbre. Aunque la RAN es una cita entre gobiernos, como puntualizan desde Moncloa, no se descartaba que pudiera existir también un encuentro con el monarca alauí. Finalmente no existirá tal reunión, porque el monarca se encuentra fuera del país y se dejará para una futura visita, lo que “no resta ni un ápice de importancia a la cumbre”, se defienden desde el Ejecutivo.

Fuentes gubernamentales, en posición de defensa, confirman que la llamada ha durado unos 30 minutos, “la duración habitual de una audiencia en persona”, aseguran, para elevar la categoría del gesto. “Esto demuestra la implicación personal del rey de Marruecos en lograr los mejores resultados de esta Reunión de Alto Nivel (RAN)”, aseguran las citadas fuentes.

Durante la llamada, ambos han acordado “seguir impulsando la relación entre los dos países” y han coincidido en que la RAN, que tendrá lugar mañana en Rabat, “será un éxito”. La reunión se produce después de ocho años de sequía, cuando debería celebrarse con carácter anual, y fuentes gubernamentales consideran que se trata de una cumbre “histórica”, de la que saldrá una declaración conjunta y una veintena de acuerdos.

Cuando Sánchez todavía no había aterrizado en Marruecos ha aceptado la invitación de Mohamed VI para volver próximamente a Rabat en visita oficial. “Esta visita será una oportunidad para fortalecer aún más las relaciones bilaterales, a través de acciones concretas marcadas por la eficiencia y proyectos tangibles en áreas estratégicas de interés común”, señala en el comunicado del Gabinete real marroquí, que considera que así se “reforzará esta dinámica positiva en la excelente asociación estratégica bilateral” entre ambos países.

Fue el pasado 7 de abril cuando Sánchez y Mohamed VI rubricaron una declaración conjunta, el 7 de abril, después del giro perpetrado por el Gobierno en su postura sobre el Sáhara. Una declaración cuyos “compromisos han sido sustancialmente implementados”, consideran desde la parte marroquí. El apoyo explícito español al plan autonomista marroquí desencalló el profundo conflicto bilateral y el objetivo de la cumbre de este jueves en Rabat es “sentar las bases para un encaje definitivo” entre “dos socios estratégicos” para evitar así verse abocados a crisis recurrentes en el futuro. Se busca consolidar esta alianza y desarrollar el marco de las relaciones que se encauzaron hace menos de un año.

El presidente español aterrizará hoy en Marruecos acompañado de una nutrida representación del Consejo de Ministros, entre la que no hay ningún miembro de Unidas Podemos. Viajan los titulares de Economía, Transición Ecológica, Exteriores, Interior, Transportes, Cultura, Educación, Industria, Agricultura, Ciencia y Migraciones y lo hacen con una veintena de acuerdos bajo el brazo, que se rubricarán durante la RAN. La ministra de Justicia Pilar Llop, cuya presencia estaba prevista, no asistirá.