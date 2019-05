26-M: Batir al PSOE, ¿misión imposible?

Las encuestas parecen tener claro dos cosas. La primera es que Unidas Podemos pierde fuerza. Todas las encuestas auguran una sangría de votos de la formación morada y no se sabe bien si es debido al llamado "voto útil" de la izquierda que favorece a los socialistas o por la pérdida de credibilidad de sus líderes y sus políticas. El hecho de que Iglesias "mendigue" ministerios ante la indiferencia del Gobierno de Sánchez no ayuda mucho.

Aún con la resaca de las elecciones generales hoy los españoles volvemos a las urnas. Tres papeletas, tres sobres que decidirán si la segunda vuelta reedita los resultados de la primera. O lo que es lo mismo, si el avance del "sanchismo" no tiene límites. Y es que por mucho que los candidatos europeos, municipales y autonómicos hayan echado el resto en su campaña, el escrutinio se medirá en clave nacional.

¿Batacazo de Podemos?

Unidas Podemos quedaría relegada al papel de "colaborador necesario" para aupar al PSOE en muchas regiones. Según la última encuesta de NC Report para La Razón, el batacazo electoral de la formación morada se ve claramente en la Comunidad de Madrid donde pasarían de los 27 escaños actuales a entre 14-15, Castilla y León, donde pasarían de 10 a 4 diputados, o Aragón, donde perderían hasta cinco escaños. Y si no, no hay más que mirar los resultados de las elecciones generales para ver que no pasan por su mejor momento.

Pero esto va más allá de la fortaleza de Podemos para ayudar al PSOE a sostener determinados gobiernos autonómicos y municipales. La pérdida de fuerza de Pablo Iglesias resta su capacidad para negociar el pacto de investidura de Pedro Sánchez y sus exigencias. No olvidemos, que los socialistas podrían mirar también hacia Ciudadanos, que si bien dejó clara su postura a nivel nacional, no lo ha hecho en esta ocasión.

En la Comunidad de Madrid, la situación es aún más dura para la formación morada, ya que parte de su electorado se ha volcado con la marca de Carmena, Más Madrid, y su candidato Íñigo Errejón.