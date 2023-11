El 71,1% rechaza que vuelva Puigdemont sin responder a la Justicia

Descontento general con la amnistía y con los pactos de Pedro Sánchez para sacar adelante su investidura el pasado jueves. Y puede constatarse que esos acuerdos tampoco generan consenso entre los votantes socialistas. Hay dudas entre los ciudadanos sobre el futuro de la legislatura en la que el PSOE deberá poner de acuerdo a siete formaciones completamente distintas y también se abre la incógnita de si durará o no la legislatura.

La encuesta de NC Report para LA RAZÓN confirma malestar ante la posibilidad de que el expresident fugado, Carles Puigdemont, pueda volver a España sin dar cuentas a la Justicia. Un escenario plausible una vez quede aprobada la ley de amnistía definitivamente. Así, en virtud de la misma ley, quedarán archivadas las causas penales abiertas contra él y suspendida la orden de busca y captura. Así, podrá volver al país, como un ciudadano más. Casi tres de cada cuatro rechazan que puede volver Carles Puigdemont a España sin dar cuentas a la Justicia. Solo el 18,8% de los encuestados están de acuerdo en que podría volver sin atender a la Justicia. El 71,1 lo rechaza. Si bien, entre los votantes de PP y Vox son los que lo rechazan de manera tajante, pero hay también un 46% de los votantes socialistas que lo reprueba y un 48,7 de los de Sumar que tampoco lo ve bien. Por el contrario, el 30,3 de los primeros y el 51,3 de los segundos lo aprueba.

La ley de amnistía no genera grandes acuerdos entre los votantes. El 64% rechaza que ésta sea el punto de partida del Gobierno de Sánchez, mientras que el 31,9% está de acuerdo con la medida. Los votantes socialistas y los de Sumar son los que más la apoyan, con un 69,5% y un 76,2% respectivamente. Los electores de PP y Vox lo censuran.

No gusta tampoco que la ley de amnistía que ha sido objeto de todas las negociaciones para que Sánchez pudiese retener La Moncloa, no haya sido anunciada públicamente, es decir, que no hubiese estado reflejada en el programa electoral del PSOE. De hecho, los socialistas se negaban en rotundo a conceder la amnistía hasta el mismo 23J. El 69,6% cree que lo debería haber incluido, mientras que el 19,6 lo niega. Hay división entre el votante socialista. El 42,9 cree que debería haber estado incluido y un 47,6% no le da importancia.

Una vez investido Sánchez con 179 apoyos, a pesar de ser la mayor cifra numérica que ha conseguido amarrar el presidente en las tres investiduras a las que se ha presentado, tiene un reto complejo, el de conseguir que esa mayoría «frankenstein» sea duradera y la legislatura no peligre. Los encuestados reconocen que será una legislatura complicada por los independentistas y dudan que dure otros cuatro años como la anterior. Así lo refleja el 52,5 por ciento de los ciudadanos, frente a un 37,6 que sí confía en que no haya un adelanto electoral en el corto plazo. Son los votantes de Sánchez y Díaz los que más esperanzas tienen puestas en una legislatura larga con un 71 y un 73,8 respectivamente, mientras que solo un 15,6 de los votantes populares y un 11 % de Vox creen que aguantará. En lo que sí hay consenso casi absoluto es en que la legislatura será complicada, según el 83,8 por ciento de los electores. Solo un 10,1 no lo ve así. Lo reconocen mayoritariamente los votantes del PSOE y de Sumar. De manera similar, un 68,1 asegura que serán los independentistas los que harán que la legislatura sea compleja debido a que se han posicionado desde el minuto uno. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ya avisó a Sánchez de que su partido les retirará el apoyo si no cumplen con el acuerdo firmado con Puigdemont. «No nos tiente», advirtió. Mientras, desde ERC anunciaron su intención de obligar al Gobierno a un referéndum y, de cara a cumplir los compromisos: «No se la juegue», avisó Rufián.

Europa sigue muy de cerca los pasos que dará el PSOE para aprobar con sus socios la amnistía en el Congreso. De hecho, antes incluso de que se presentara, el comisario europeo Didier Reynders , expresó su preocupación sobre el alcance del perdón procesal a los líderes independentistas. Ahora, una vez que el Gobierno le ha enviado la ley, se encuentran analizando la misma, éste emitirá sus reflexiones en una reunión con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Un 51,3 cree que Europa debería intervenir y un 44,3 lo rechaza, quienes más los electores de Sumar y del PSOE.

Por otra parte, la mitad de los electores creen que el PP debería hacer una oposición dura en la legislatura, según el opina el 51,7% frente a un 43,2 que rechaza que el PP deba ejercer ese papel. Son los afines al PP con un (96,9) y los de Vox (90,7), los que piensan que así ha de ser.

Esta es la segunda semana consecutiva en la que partidos y asociaciones cívicas han convocado manifestaciones pacíficas a modo de repulsa contra la amnistía. Este tipo de actos, como el que tuvo lugar este sábado reuniendo a más de un millón de personas, es apoyado por e 65,5 por ciento de la ciudadanía. Incluso un 44,3% de los socialistas las apoyan, aunque gana el porcentaje de afines al PSOE que las rechaza. Frente a ello, el 62,5% de los electores de Díaz las reprueba. Es compartido el apoyo a las protestas entre los votantes de Feijóo y de Abascal.

Otra de las derivadas de los acuerdos con ERC y Junts es precisamente la tensión social desatada en el país, lo cual, de continuar con el ambiente de crispación y violencia que se está viendo en las manifestaciones diarias frente a la sede del PSOE en Ferraz, pueda tener efectos económicos negativos. Un 54,9 confiesa ese miedo y un 38,3 lo rechaza.