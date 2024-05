Ábalos se cobra su "vendetta" contra el PSOE: “los proyectos políticos se fundamentan en los derechos de las personas, lo contrario, son proyectos muy autoritarios”

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha aprovechado su comparecencia en la "comisión Koldo" en el Senado para "cobrarse" su venganza contra el PSOE. El exnúmero tres del PSOE fue suspendido de militancia a finales del mes de febrero tras el estallido de la presunta trama de corrupción por el cobro de mordidas por la compra de material santiario en plena pandemia tras negarse este a entregar su acta por la posible vinculación de Ábalos con su asesor, que sí está investigado en la trama corrupta.

El exdirigente socialista ha confirmado este lunes su intención de recurrir ante el PSOE su suspensión de militancia, al entender que se produce sin haber ninguna investigación judicial abierta contra él. "No existe ningún precedente similar", ha asegurado, en su exprenciencia como secretario de organización del PSOE. “Solo me queda defender la democracia, los derechos humanos y la Justicia. Ya solo puedo confiar en la Justicia. Ya no tengo en quien confiar”, ha asegurado en su comparecencia.

Sobre su expediente de suspensión de militancia en el PSOE ha explicado que “la ejemplaridad no es saltarse las normas, sino hacerlas cumplir”. Ha asegurado que las normas del partido dicen que se pide el acta “estando imputado cuando entras en la fase final de acusación y tienes señalamiento de juicio oral” y él no está imputado, ha defendido. Así, ha censurado que en su caso concreto, en el PSOE ha habido una “anticipación de fases que vulneran los derechos personales”. Y aquí es cuando ha pasado a cobrarse su venganza contra su partido. “Los proyectos políticos se fundamentan en los derechos de las personas. No hay proyectos que valgan la pena que socaven los derechos de las personas. Lo contrario, nos lleva a proyectos muy autoritarios”. Sobre el ultimátum de 24 horas de su partido para que entregara el acta, aseguró que durante esos instantes le llamaron excargos del PSOE y del PP y le recomendaron que no dimitiese porque “sería un cadáver político”. Advierte Ábalos, que eso se lo han comunicado personas que “no han conseguido ninguna rehabilitación” desde sus partidos.

El exministro, por otra parte, ha asegurado también desconocer los procedimientos de compra de material santiario en su ministerio en la época de pandemia y ha derivado al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, toda la responsabilidad sobre la contratación. "Fue quien derivó todas las contrataciones", ha asegurado. En su comprarecencia ha asegurado que éste tenía su máxima confianza para estos procesos y ha negado tajantemente que su asesor, Koldo García, tuviera responsabilidad alguna en este asunto. Según aseguró en varias ocasiones, el exministro de Transportes "presionó" a su equipo "a la desesperada" para conseguir material sanitario "de manera urgente". Se confesó, sobre este punto, "satisfecho de toda esa gestión, porque permitió tener material y a un precio sensiblemente inferior". Recalcó, por otro lado, que aunque se "flexibilizaron" los procesos de contrataciones "no se hicieron al margen de la ley".