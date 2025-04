Ábalos: "Lo de al lado es un club de alterne de nivel, así que discreción"

José Luis Ábalos indagó sobre el chalé en Villa Parra en Marbella (Málaga) donde se alojó durante las vacaciones del 2020 cuando era ministro de Fomento. La UCO sospecha que este retiro fue una "contraprestación" por su colaboración con el rescate de Air Europa. "Lo de al lado no es un bar de copas, cabrón. Es un club de alterne de alto nivel", señaló el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez a Koldo García, al que reclamó "discreción" por esta circunstancia.

La Guardia Civil asegura en su último informe que el hospedaje de Ábalos en esa época habría sido en calidad de una "contraprestación económica en su favor por la publicación de la nota" ya que esta defendió su "conveniencia" para el rescate de la aerolínea. Koldo envió a su jefe unas fotografías de Villa Parra y le manifestó que "esto sale gratis por las molestias generadas".

Posteriormente, el contrato de alquiler de esta villa de lujo fue firmado por Patricia, la exmujer de Koldo, por una factura de 9.800 euros, de los cuales 8.000 "serían en efectivo". Sobre este asunto, la UCO interceptó varias conversaciones de WhatsApp entre Ábalos y su asesor. Una de ellas, a las que ha tenido acceso LA RAZÓN, reflejan que el por entonces ministro conocía parte de la historia del alojamiento.

El comedor de la casa de Marbella que disfrutó Ábalos LR

Los mensajes se remontan al 13 de agosto de 2020 cuando Ábalos manifestó a Koldo que "lo de al lado no es un bar de copas, cabrón". Una circunstancia que, al parecer, desconocía su interlocutor. "Es un club de alterne de alto nivel y es el mismo dueño que el de la casa", reafirmó el por entonces ministro de Fomento.

La casa anexa al club de alterne

Koldo respondió a su jefe que "eso no es verdad": "Me habla en serio, pero si es un libanés". "Los árabes se lo montan así", reafirmó Ábalos. "De hecho me dicen que la casa era para lo mismo pero de más nivel. O sea, que discreción", exigió el que por entonces era secretario General del PSOE.

"Vamos a ver. Pues se piensa que soy yo el que está ahí. Pero vamos te juro que está hasta anunciada la casa en páginas de alquiler y cuando fui había una familia inglesa. Que lo de al lado es un bar de copas lo pone en la puerta y que está cerrado por el Covid. Yo he estado tres días ahí y no he visto ni una tía ni un movimiento", se defendió Koldo.

La zona exterior de la casa de vacaciones de Ábalos LR

"Tengo hasta el contrato para evitar movidas y pasé el nombre y no tiene nada con Policía. Tienen muchas casas", aseguró el asesor del ministro. "Pues eso me dicen", finalizó la conversación Ábalos.

El anuncio de la "magnífica" villa aún se encuentra en internet. Cuenta con siete dormitorios con un amplio jardín privado y piscina en una ubicación privilegiada de Marbella. "Esta joya se encuentra en Rio Verde, en plena Milla de Oro, y es perfecta para grupos grandes y escapadas", señala la empresa que la alquila por el módico precio de 1.200 euros la noche previo pago de una abultada fianza.

La historia de la villa de lujo

La casa tiene dos plantas, seis dormitorios y seis baños. También cuenta con un dormitorio para el personal y un baño privado con jacuzzi. "Podemos enviar a un chef para que prepare una deliciosa paella para usted y sus amigos mientras se relajan bajo el sol y se refrescan en la piscina privada", es una de las ofertas que ofrece el arrendador.

Ábalos acusa a la UCO de actuar "sin sentido común" y de entregar al juez un informe "tendencioso" de su patrimonio Europa Press

Este enclave en la Milla de Oro de Marbella cuenta con historias de todo tipo. David Abidriss, uno de los antiguos socios del local de alterne más célebre de Marbella, Milady Palace, murió acribillado en las puertas de su casa. Según publicó LA RAZÓN, notarialmente, la separación entre el club y la vivienda no existe.

Los dos están integrados en un única parcela en la Urbanización Villa Parra Palomeras, donde también está Villa Oasis. Un complejo de lujo que fue célebre antaño por sus fiestas y ahora ha vuelto a las primeras planas por su participación, eso sí, secundaria por el "caso Koldo".