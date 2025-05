Ábalos niega cualquier vinculación con el Gobierno de Canarias en la compra de material sanitario durante la pandemia

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha declarado este lunes ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias y ha afirmado que no mantuvo "ninguna relación" ni política ni administrativa con el Ejecutivo regional en el proceso de adquisición de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.

Durante su comparecencia, Ábalos negó cualquier tipo de intermediación con la empresa Soluciones de Gestión, implicada en el caso conocido como 'Koldo', una sociedad que llegó a facturar hasta 12 millones de euros con contratos relacionados con la crisis sanitaria. "No tengo nada que ver", afirmó de manera contundente, y añadió no saber "cómo y a través de quién" esta compañía accedió a las Islas Canarias.

El exministro subrayó que no existe "ninguna constancia" documental que vincule su figura con la intermediación entre Soluciones de Gestión y el Gobierno canario. Asimismo, aseguró que en ningún momento mantuvo conversaciones o gestiones relacionadas con contrataciones para la administración autonómica, enfatizando que no estaba "para ocuparme de contrataciones de otras administraciones".

A pesar de estar investigado por el Tribunal Supremo, Ábalos decidió no acogerse a su derecho a no declarar y respondió a las preguntas de los grupos parlamentarios. El exministro defendió no sentirse "concernido" por el denominado 'caso mascarillas', ni por los contratos firmados con Soluciones de Gestión o por la adquisición de pruebas PCR a través de laboratorios externos.

Sin embargo, el exministro sí aseguró que recibió muchos correos de gente "muy voluntariosa que no me ofrecían garantías, y todas las derivé, no participé absolutamente en nada. Sobre mi gestión me sentí muy satisfecho porque conseguí el material mucho antes y a menos precio que en otras administraciones".

Finalmente, el exministro agradeció la atención recibida por los servicios de la cámara y reconoció que su actual situación personal y judicial lo lleva a una profunda reflexión: "He vivido muchas décadas en política, en la oposición, en el gobierno… y lo que estoy viviendo ahora es extraordinario. No me siento concernido por esta investigación, pero comparezco por respeto institucional".