Abascal acusa a Sánchez de "beligerante" y de tener socios "narcoterroristas y tiranos""

La política arancelaría del presidente de EE UU, Donald Trump, se ha convertido en objeto de ataque por parte de PP y PSOE contra Santiago Abascal. Le exigen que responda por las políticas de la administración americana después de que el líder de Vox fuera el único español que estuvo invitado en la toma de posesión del mandatario. En la cumbre de Patriots celebrada este fin de semana, en la que congregó en un mismo cónclave a la francesa Marine Le Pen, el italiano Matteo Salvini o el húngaro Viktor Orban donde reivindicaron a Trump como "compañero de armas" para lograr la "reconquista" de Europa en la lucha contra la inmigración, contra el globalismo, contra el Pacto Verde, Abascal ya se pronunció sobre el arancel norteamericano donde, Trump ya ha sentenciado que "cualquier acero o aluminio que venga a EEUU tendrá un arancel del 25%".

Vox suele recordar que una de las cosas que le caracteriza a sus "aliados" tanto europeos como internacionales es que miran por los intereses de sus naciones y explica que Trump estaría haciendo justo eso, mirar por sus intereses. Dicho esto son conscientes de que ese arancel "puede perjudicar" a nuestro país. Ante esto, y la insistencia de PP y PSOE de que "guarda silencio", cuando ya se ha pronunciado dos veces sobre ello, Santiago Abascal, ha advertido hoy durante la sesión de control al Gobierno, que si los aranceles que pretende imponer la administración Trump llegan a España será por culpa de la "beligerancia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Abascal se siente fuerte a nivel internacional frente al resto de formaciones políticas después de la corriente favorable que se vive en Europa donde partidos con los que mantiene sintonía se consolidan en occidente. Por ello preguntó a Sánchez hasta cuándo va a seguir "destruyendo" las relaciones con los socios internacionales naturales de España. El líder de Vox afeó que los socios del Gobierno son "narcoterroristas como Petro", "tiranos como Maduro", "regímenes como el de Hamás, el de Qatar, el de Irán y cualquier tipo de teocracia islamista y terrorista que se les pone delante" y Marruecos, que "no digo que tiene que ser nuestro aliado", pero "es que parece nuestro amo". También denunció que "el multimillonario Soros fue el primero al que recibió en el Palacio de La Moncloa para recibir instrucciones" y "sin olvidarnos de Putin", al que compra "el doble de gas que antes de la guerra" en Ucrania. "No defiende los intereses de los españoles, defiende su interés personal para sobrevivir a su debilidad parlamentaria y a su corrupción", le espetó a Sánchez.

También criticó que el presidente del Gobierno "no solo nos enemista con Argentina, con Israel, con Italia, con Hungría, con Holanda", ahora "quiere enemistarnos también con Estados Unidos convirtiéndose en el paladín antiTrump, y en esto de los insultos a Trump parece que le siguen otros", refiriéndose al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Apuntó que ambos son los que en Bruselas "han acordado el gran arancel que es el pacto verde" y deseó que "ojalá no lleguen esos aranceles anunciados y añadidos ahora a los suyos desde Estados Unidos, pero si llegan será por su culpa, por su beligerancia". "Trump ha dicho que va a eximir a Italia de los aranceles porque Meloni le cae bien", dijo Abascal.

Por el contrario, deploró que Sánchez "en vez de ser mínimamente diplomático se ha puesto chulo". "Meloni cae bien y usted cae mal, no me extraña, tendremos aranceles por su culpa y si no los tenemos, será a pesar de usted", finalizó el líder de Vox.

Tras esta intervención, Sánchez optó por tomarse "en serio" las palabras de Abascal porque son "muy peligrosas". Puso en valor que desde que es presidente del Gobierno las órdenes de protección temporal que se han dado a los venezolanos han sido de 125.000, mientras que cuando gobernaba el PP solo se dieron "26".

Recordó al líder de Vox que Trump anunció hoy la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos y, a partir de abril, "esas personas van a poder ser deportadas". "Señor Abascal, ¿va a poner el grito en el cielo y a criticar a la Administración Trump por esta decisión?", quiso saber. Él mismo respondió asegurando que Abascal "no lo va a hacer porque es fuerte con el débil, pero es servil con el poderoso, como ha demostrado". Además, destacó que "desde fuera nos ven como un país europeísta" y "respetuoso con el derecho internacional" y subrayó que la situación en Gaza "no se resuelves con un negocio inmobiliario". La situación en la Franja, continuó, "se resuelve defendiendo y reivindicando que Palestina es para los palestinos, Israel es para los israelíes, y tenemos que reconocer los dos Estados". "Si quiere hablar sobre Putin, pregúntele a su amigo Viktor Orbán", concluyó el presidente del Gobierno en su respuesta a Abascal.