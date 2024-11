Abascal carga contra el Gobierno por "rechazar la ayuda internacional" por la DANA

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez a quien acusa de "rechazar la ayuda internacional, como se ha demostrado en el Parlamento francés, cuando todavía había posibilidad de salvar vidas" en las zonas afectadas por la DANA.

Abascal, ha través de sus redes sociales ha criticado este hecho donde incluye un vídeo del diputado de la Asamblea Nacional de Francia, Stéphane Vojetta, en el que comentó que sabía que el Gobierno francés "ha ofrecido a España el refuerzo de 250 miembros de nuestras fuerzas de protección civil", pero este país "aún no ha cogido nuestra mano tendida".

"No solo paralizaron durante años la construcción de infraestructuras que habrían evitado la tragedia. No solo hurtaron la ayuda necesaria cuando se produjo. No solo trataron de sacar rédito político. No solo han criminalizado a los voluntarios y detenido a las víctimas. Es que, además, rechazaron la ayuda internacional", ha denunciado Abascal.

El líder de Vox anunció este miércoles que su partido ha presentado una querella contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros de su Ejecutivo, como los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles, y Fernando Grande-Marlaska, por los delitos de "homicidio imprudente" y "omisión del deber de socorro" en la gestión de la DANA.