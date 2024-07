El rector de la UCM niega que ordenara crear la cátedra de Begoña Gómez

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha negado que ordenara crear una cátedra para Begoña Gómez tras ser llamado por esta al Palacio de la Moncloa, tal y como según fuentes jurídicas aseguró al juez el exvicerrector Juan Carlos Doadrio. Goyache, que ha comparecido como investigado, ha asegurado que se limitó a trasladar al entonces vicerrector que estudiara si esa cátedra extraordinaria era viable.

Según fuentes jurídicas, Goyache -que ha contestado a las preguntas de todas las partes durante casi una hora- ha reiterado su declaración como testigo del pasado 5 de julio, ratificando que la esposa del presidente del Gobierno le convocó en La Moncloa en julio de 2020 y le propuso poner en marcha ese máster de Transformación Social Competitiva para el que sería nombrada codirectora tres meses más tarde.

El rector de la UCM ha explicado que tras esa indicación no estuvo al tanto de la creación de la cátedra dado que el vicerrector no le planteó ninguna objeción al respecto. Asimismo, ha precisado que la esposa del jefe del Ejecutivo le propuso diferentes sitios para verse, no solo la residencia presidencial.

Según esas mismas fuentes, el investigado no ha aportado ninguna documentación, ni se le ha requerido, en relación a la cátedra de Transformación Social Competitiva de Begoña Gómez ni tampoco respecto a la investigación interna de la universidad de una posible apropiación indebida en el desarrollo de la plataforma para empresas.

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no ha estado presente en la declaración de Goyache. Según las fuentes consultadas, el letrado ha llegado tarde a la comparecencia y el instructor no le ha permitido incorporarse al interrogatorio una vez comenzado.

Ante el juez también estaba citado, en su caso por videoconferencia, el empresario Juan Carlos Barrabés, cuya comparecencia se ha trasladado al próximo jueves por motivos de salud.

Sí ha comparecido, si bien como testigo, Luis Miguel Ciprés, consejero delegado del grupo Barrabés, pero tras afirmar que no recordaba diversos contratos sobre los que se le ha preguntado (el juez investiga seis adjudicaciones de Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid a Innova Next, la empresa de Barrabés), Peinado ha parado la declaración y ha decidido aplazar su testifical a otra fecha todavía sin determinar.

En cuanto a otro de los testigos a los que ha interrogado el instructor, el presidente del Instituto de Empresa Diego del Alcázar, las fuentes consultadas señalan que ha asegurado que contrató a Begoña Gómez en agosto de 2018 (apenas dos meses después de que Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy) para dirigir el Africa Center "por su currículum". El testigo ha recordado que así se lo hizo saber al Senado en la documentación remitida a la Cámara Alta para aclarar este extremo.

Como testigo también ha comparecido Félix Jordán, director de la Fundación Deporte Joven del CSD, quien según un escrito remitido a Peinado por el abogado Ramiro Grau, primer denunciante del "caso Koldo", fue quien puso en contacto a Begoña Gómez con Barrabés.

Goyache ha acudido por segunda vez a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en relación a la investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios a Begoña Gómez. Pero en la anterior ocasión, el pasado 5 de julio, compareció como testigo, con obligación, por tanto, de decir la verdad. En esa ocasión, Goyache explicó al juez que la esposa del presidente del Gobierno le citó en Moncloa para proponerle la creación de su máster de Transformación Social Competitiva.

El rector de la Complutense negó irregularidades e hizo hincapié en que, aunque la esposa de Pedro Sánchez no disponía de titulación alguna, le avalaba su experiencia en el sector desde el año 2012.

Peinado no acordó su imputación en ese momento, sino después de escuchar el testimonio del exvicerrector Juan Carlos Doadrio, que supervisó la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad, y de su sucesor al frente del departamento de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello. Doadrio contó al instructor que Goyache le trasladó que "había que crear una cátedra para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno".

La Complutense remitió un informe al juez Peinado para que investigase una posible apropiación indebida por parte de Begoña Gómez en el desarrollo, en el seno de su cátedra, de una herramienta para que las empresas pudiesen medir el cumplimiento de los objetivos sociales y medioambientales que impone la Agenda 2030. En el disparadero, tres contratos firmados en el seno de esa cátedra por valor de más de 100.000 euros y la controversia sobre los derechos de propiedad intelectual de ese software que la esposa de Pedro Sánchez terminó registrando a su nombre a espaldas de la UCM, según constaba en ese dictamen firmado por el letrado de la UCM.