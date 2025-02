"En absoluto. Es un ciudadano como todos": García Ortiz negó en el Supremo que intentara perjudicar a González Amador por ser el novio de Ayuso

García Ortiz negó en su declaración en el Tribunal Supremo (TS) que intentara perjudicar al empresario Alberto González Amador por ser el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, filtrando datos reservados de su investigación por presunto fraude fiscal. "¿Ha intentado perjudicar al señor Alberto González Amador por ser la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid?", le preguntó el abogado del Estado. "En absoluto. El señor Amador es un ciudadano como todos, con la plenitud de sus derechos legales y constitucionales", contestó el fiscal general, según consta en la transcripción de su declaración como investigado del pasado 29 de enero -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-.

Además, reprochó al juez que le investiga por la divulgación de esos datos reservados que actúe con "predeterminación", guiado por "una certeza que no nos lleva al descubrimiento de la verdad", una situación que, denunció en su comparecencia, le "perjudica".

"El objeto del proceso no está fijado en términos que a mí me puedan garantizar de alguna manera mi defensa", se quejó el fiscal general -"sin ánimo de entrar en polémica"-, que expuso al comienzo de su declaración que algunas de las diligencias que ha solicitado y han sido denegadas (entre ellas el interrogatorio de González Amador y el análisis del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso) son "absolutamente indispensables" para defenderse.

García Ortiz calificó el registro de su despacho como una "diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales" que considera nula. Y se quejó, además, de que la querella de González Amador "omite datos fundamentales", pues puso de manifiesto que "al menos uno de los correos ha sido transmitido en tiempo real de manera inmediata" (refiriéndose al que filtró a la prensa el jefe de Gabinete de Ayuso). "El querellante no ha sido leal con los tribunales", afirmó, "puesto que ha omitido hechos que son fundamentales" porque entre el 12 y el 14 de marzo "pudo perfectamente desmentir la mentira" (de que era la Fiscalía quien había propuesto un acuerdo de conformidad a González Amador que había sido frenado por el fiscal general por ser la pareja de Ayuso) "y no lo hizo". "Esa conducta no es propia de quien quiere guardar un secreto y creo que la mentira no puede ser nunca un secreto".

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se negó a hacer preguntas tras mostrar su discrepancia con la "insólita" entrada y registro en el despacho de García Ortiz por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado octubre, una medida -recalcó- "nunca antes acordada" y que según puso de manifiesto "supone cuestionar la actuación de un órgano constitucional", por lo que la considera inconstitucional. "No se puede someter a interrogatorio a una persona hasta que se despejen las dudas existentes sobre la constitucionalidad de la prueba con la que arranca esta investigación".

Para la representante del Ministerio Público, la Fiscalía "ha sido víctima" de un "montaje" orquestado por González Amador que ha derivado en la investigación de la filtración de "un documento inane" desde el punto de vista jurídico (el correo del 2 de febrero del pasado año en el que la defensa del empresario trasladaba a la Fiscalía que admitía los delitos fiscales atribuidos para intentar cerrar un acuerdo de conformidad). Con esas premisas, se quejó, "se ha allanado posiblemente imprudentemente y completamente de forma desproporcionada la sede de la Fiscalía"

En su interrogatorio, el abogado del Estado preguntó a García Ortiz si "facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación". "Rotundamente no", contestó el fiscal general, que repitió su respuesta preguntado respecto a si lo hizo "a cualquier persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España".

Respecto a si dio alguna instrucción al respecto, se mostró igualmente tajante. "No, rotundamente no". García Ortiz dijo no tener "ninguna constancia" de que la filtración se produjera desde la Fiscalía General del Estado o desde la Fiscalía Provincial de Madrid.

Del mismo modo, negó que intentara obstaculizar un posible acuerdo de conformidad con la defensa del empresario por ser la pareja de la líder del PP en Madrid. "Por supuesto que no, es más, estoy abstenido de esa causa", aseguró. "No veo nada de lo que ocurre en esa causa".

"La fiscal superior no me llama el día 12"

García Ortiz explicó que fue el 7 de marzo cuando tuvo conocimiento de la investigación al novio de Ayuso y que al día siguiente Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, le amplió la información. "Se trata de algo no excesivamente complejo, es un delito fiscal con una falsedad, con lo que nosotros llamamos factureros". "Como es bastante normal, desde la Fiscalía General no hay nada más que hacer procesalmente, está todo hecho". Entre el 7 y el 12 de marzo, aseguró, "nadie" le comunica "absolutamente nada" sobre negociaciones para un acuerdo de conformidad con el abogado del empresario.

No obstante, admitió que en ese momento cometieron "un error". "Quizá lo que teníamos que haber hecho en el momento en que tuvimos conocimiento de que era una persona relevante y con trascendencia pública" era "haber dado una nota de prensa" porque de esa manera entendía que "protegíamos también el ámbito de intimidad" de González Amador, en la medida en que una nota informativa "encapsula de alguna manera todos los datos que pueden figurar en una denuncia que no sea anonimizada". "Eso normalmente lo hace la Fiscalía Superior", dijo descargando la responsabilidad en Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid. Y se refirió expresamente a las investigaciones por delito fiscal al entrenador del Real Madrid a Carlo Ancelotti, al exjugador blanco Xabi Alonso, al que fuera jugador del FC Barcelona Javier Mascherano o a Borja Thyssen.

Respecto a la conversación que, según Lastra, mantuvieron el 12 de marzo respecto a la filtración desmintió esa versión: "La fiscal superior no me llama el día 12, no tengo ningún contacto con ella respecto a estos hechos".

Ya el día 13, añadió, sí habló con Lastra cuando ella le trasladó que el jefe de gabinete de Ayuso había mandado un wuasap a determinados periodistas afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto a la pareja de Ayuso y que después lo había retirado "por órdenes de arriba".

Ordena que le envíen los correos

A preguntas de su defensa, que ejerce la Abogacía General del Estado, García Ortiz explicó que ordenó recabar todos los correos electrónicos relativos a la pareja de Ayuso porque le pareció “extraña” la información el diario El Mundo en cuanto a que no suele ser habitual que el fiscal ofrezca conformidades al investigado.

Al respecto dijo que dio orden de que se lo enviaran a su cuenta de correo personal (por motivos de celeridad) y que cuando se filtró el primer desmentido a lo publicado por el diario El Mundo, él todavía seguía leyendo los correos, de manera que no pudo ser la persona que los filtrara.

En concreto, se refirió a la información publicada por La Sexta pasadas ya las 22.00 horas y a la que le siguió la cadena Ser. “En La Hora 25 un periodista desmiente la información de El Mundo de manera categórica. Tiene que darse cuenta el magistrado instructor que yo en ese momento todavía no me he hecho una cabal idea de lo que está pasando porque sigo sin tener el correo del día 12”, recalca.

Por ese motivo, García Ortiz volvió a solicitar a Pilar Rodríguez que le remitiera todas las comunicaciones entre el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira puesto que, siempre según su testimonio, no había tenido acceso aún al correo del que estaba hablando el diario El Mundo, en el que Salto le trasladó a Neira que no habría inconveniente en alcanzar el pacto.

“La jefa provincial me envía el correo del día 12 (de marzo) aproximadamente a las 12 menos cuarto de la noche”, precisó el fiscal general del Estado, tratando de esta forma de desligarse de la filtración.

Una vez tuvo todos los datos, dijo, lo que había que ver “lógicamente” era desmentir la información el diario El Mundo pues, un mes antes de que se abriera la puerta a este pacto en la Fiscalía, el abogado de González Amador ya lo había propuesto, reconociendo, además, la comisión de dos delitos fiscales.