El PP acusa a Armengol y a Tezanos de ser "delegados del Gobierno": "Con el CIS vamos a ir hasta el final"

El PP continúa con su cruzada contra Pedro Sánchez por la "colonización" de las instituciones y ha dado ahora un paso al frente para frenar esa deriva con la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre el CIS que dirige Félix Tezanos por los errores que comete en casi todos los pronósticos electorales. "Con el CIS vamos a ir hasta el final", ha advertido el dirigente del PP Elías Bendodo en un acto del partido en Manvila (Málaga). Bendodo ha situado a Francina Armengol y a Tezanos como "delegados del Gobierno" ya que, a su juicio, obedecen órdenes de Sánchez.

"El PP va a llegar hasta el final en el CIS para que Tezanos diga alto y claro por qué miente tanto. A lo mejor no miente y el hombre no acierta", ha ironizado Bendodo, quien ha recordado cómo en las últimas elecciones europeas "se equivocó en los resultados de diez partidos políticos". "No acertó ni uno. Eso es difícil de conseguir. El CIS está al servicio de Sánchez", ha ahondado Bendodo, quien ha reiterado que España se halla ante "la mayor crisis institucional".

El PP ha situado al CIS en el punto de mira, pero también a la presidenta del Congreso, a la que los populares acusan de estar a las órdenes de Sánchez. A la vista de los datos todo parece indicar que así es ya que la Mesa del Congreso tiene 16 leyes del PP bloqueadas cuando muchas de ellas pueden reunir los apoyos suficientes para ser aprobadas. No obstante, Armengol y los miembros de PSOE y Sumar en la Mesa impiden que esas iniciativas prosperen (algunas de ellas son la reducción del IVA en las peluquerías, exenciones fiscales a las ayudas de la talidomida o convertir a guardias civiles y policías en profesiones de riesgo). "No puede ser que Sánchez ponga a sus delegados del Gobierno en las instituciones que tienen que ser independientes", ha señalado Bendodo, quien ha recordado que la presidencia del Congreso siempre ha sido una "persona que no se ha decantado hacia un lado u otro". "Tienen que dirigir la institución para todos", ha afirmado.

Bendodo ha señalado que Sánchez ha puesto a un "delegado del Gobierno" en el CIS y en el Congreso, pero también al frente de la Fiscalía General del Estado. A su juicio, lo "normal" es que tanto Armengol como Tezanos y Álvaro García Ortiz ya hubieran "dimitido" por las polémicas que rodean a cada uno de ellos.

"Ahora Sánchez está utilizando otra vía más: la del Tribunal Constitucional", ha afirmado Bendodo, en referencia a la anulación parcial de la condena a la exministra Magdalena Álvarez por los ERE. De hecho, las sospechas se han disparado porque Sánchez ensalzó a la exministra en un mitin tan solo dos semanas antes de que el Constitucional se pronunciara sobre su recurso de amparo para reducir la condena. "Conde Pumpido no sabemos si rinde cuentas ante Sánchez o ante el conjunto de los españoles. Sánchez está intentando utilizar la vía del Constitucional como puerta trasera para sacar adelante los indultos de los condenados por los ERE de Andalucía que no se atrevió a aprobar en Consejo de Ministros", ha señalado Bendodo, quien ha recordado que el TC ha corregido una sentencia que ha pasado por las manos de más de 20 jueces en diferentes instancias judiciales.

"Con Sánchez instalado en el escándalo permanente, no hay día sin escándalo", ha afirmado Bendodo, quien ha advertido de que las elecciones no las convocará Sánchez sino que lo hará el independentismo.