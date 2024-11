El PP acusa a Sánchez de actuar por "cálculo político" en la DANA y no poner todos los medios

El diputado del PP César Sánchez insistió este miércoles en que la Generalitat valenciana actuó ante los efectos de la DANA con la información que proporcionaban los organismos dependientes del Gobierno y acusó al Ejecutivo central de incurrir en un "vacío de comunicación" en la Confederación Hidrográfica del Júcar entre las 16:13 y las 18:43 horas del día en se produjeron las riadas.

El diputado del PP indicó que no era un debate fácil y, a pesar de intentar alejarse de la discusión política “con ustedes no ha sido posible”. “Buenas palabras aquí, malas prácticas en Ferraz” y le ha reprochado el pago de los socialistas para campañas en redes sociales dirigidas a atacar la gestión del Gobierno valenciano o los ministros que lo han atacado para intentar "eludir sus responsabilidades". "Hay errores políticos, hay errores humanos y luego cálculo político para convertir una tragedia humana en una oportunidad. Estén a la altura de lo que los españoles esperan de nosotros” al tiempo que reclamó reflexionar sobre lo ocurrido, contar la verdad a los españoles y ayudar en la reconstrucción.

El diputado del PP dio la réplica en la comparecencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien dio cuenta de la gestión del Gobierno en relación con la DANA. En su discurso acusó al ministro Torres; a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar ausentes mientras se producía la catástrofe.

Asimismo, criticó la gestión de la comunicación cuando empezó a aumentar el caudal en la rambla del Poyo. "Mientras el caudal del barranco del Poyo pasaba de 44 metros cúbicos por segundo a más de 1.700, ¿en qué estaban señor Torres? y tras dos horas y media de silencio a las 18:43 la confederación envía un simple correo electrónico al Centro de Coordinación de Emergencias informando que los niveles de agua de la rambla del Poyo habían superado el umbral máximo de alerta. Ni una llamada de teléfono", les reprochó. "¿Qué hacía Sánchez en la India, Ribera en Bruselas, o la directora de emergencias en Brasil?"

También cargó contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no declarar esa misma tarde la emergencia nacional, cuando además había riesgo de rotura de una presa. "La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil en su artículo 28 lo dejan claro: es emergencia nacional cuando un territorio de España necesita los recursos del país ¿De verdad creen que lo que pasó en los pueblos de Valencia o en Letur no era un escenario propio para una emergencia nacional?", cuestionó. Al igual que ya ha advertido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en otras ocasiones, el diputado valenciano aseguró que el Gobierno "dimitió de sus responsabilidades y abandonó a los valencianos esa misma tarde". "¿Cuánta ayuda "no ha llegado a la Comunidad Valenciana por no haber declarado aquella tarde la emergencia nacional?".

El diputado popular expuso que se podrían haber aminorado los efectos de la DANA si no fuera por "la falta de infraestructuras hidráulicas para proteger a la población de catástrofes como esta"; "las inversiones en la cuenca del Poyo desestimadas también por el Gobierno de Pedro Sánchez"; "la ausencia absoluta de tecnología ya existente en otras demarcaciones en España que hubiese permitido afrontar con más garantías esta DANA" y "la limpieza de los cauces que ha venido siendo denunciada por los alcaldes a la vista de esta información".

En lo político, acusó al Gobierno de hacer "un cálculo político para convertir una tragedia natural y humana en una oportunidad" y pidió estar "a la altura de lo que esperan los españoles" poniendo todos los "esfuerzos en la reconstrucción y en devolver la esperanza a los afectados por esta trágica DANA".