El PP advierte al Gobierno "secuestrado" del "error histórico" que supone amnistiar a "terroristas"

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del "error histórico" que supone amnistiar a terroristas para seguir unos meses más en el poder, tras asegurar que "no todo vale" y que "el fin no justifica los medios".

Tellado se ha expresado en estos términos, en una entrevista en RNE al ser preguntado por el acuerdo alcanzado con Junts para incluir una enmienda a la ley de amnistía que facilita que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda regresar a España y blinda a todos los investigados por el terrorismo del 'procés'.

Tras insistir en que esto es lo que ha pactado el Gobierno "lo vista como lo vista" el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha ironizado con que el PSOE "se marca líneas rojas y luego las sobrepasa", al recordar que varios miembros del Ejecutivo dijeron que "en ningún caso" se podrían amnistiar casos de terrorismo.

En esta línea se ha pronunciado el portavoz del PP en Génova, Borja Sémper, en una entrevista en Antena 3, en la que ha tildado de "atropello" las cesiones y ha reprochado al Ejecutivo que convierta "la línea roja del terrorismo en línea verde".

Sémper ha lamentado que no se respete "la palabra dada" y ha censurado que Sánchez quiera tapar la "subversión" del orden público y la violencia en las calles durante el procés considerándolo "terrorismo cuqui".

En la entrevista en RNE, Tellado ha incidido en que la situación de España es "tremendamente delicada" porque, según ha dicho, "la verdadera amenaza para la democracia duerme en la Moncloa", en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"La amenaza no son los independentistas. Siempre han estado ahí y siempre han tenido las mismas exigencias, la única diferencia es que hoy tenemos un presidente del Gobierno secuestrado en manos de los independentistas, que acepta todos y cada uno de los chantajes", apuntó.

Según Tellado, "el PSOE debería replantearse dos cosas: que no todo vale, que el fin no justifica los medios, y que están cometiendo un error histórico que puede acabar con el Partido Socialista".

Sobre la estrategia que van a seguir a partir de ahora, Tellado ha indicado el PP a va combatir la ley de amnistía en todos los escenarios posibles , pero siempre "desde la ley, nunca fuera de la ley".

"Juez de sí mismo"

También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha pronunciado sobre la nueva cesión del PSOE a Junts y avisa al PSOE de que no hay "terrorismo bueno y malo" porque no se puede amnistiar "en ningún caso" y supone tomar a los españoles "por tontos". Es más, ha dicho que con la amnistía el expresidente catalán Carles Puigdemont actúa como "juez de sí mismo", "declarándose inocente".

En una entrevista en Telecinco, Gamarra ha indicado que no hay "un terrorista más terrorista que otro" sino que hay terrorismo, después de el PSOE y socios hayan acordado en una "indignante y humillante" enmienda que blinda a Tsunami y CDR en la amnistía al excluir el terrorismo solo para "violaciones graves" de derechos humanos. "España va a ser un escollo para Pedro Sánchez por lo que está haciendo con la ley de amnistía, que solo busca pagar con impunidad siete votos que le permiten seguir en La Moncloa y ser presidente del Gobierno", apuntó. Asimismo, llamó a participar este domingo en la protesta que ha convocado el PP contra la ley de amnistía que tendrá lugar en la Plaza de España de Madrid a las 12:00 horas.

Gamarra se ha mostrado convencida de que la amnistía no pasará "desapercibida" para los españoles porque el "precio" que se paga es la "libertad, la igualdad y la dignidad". "Es el momento de decir alto y claro que por aquí no pasamos", ha dicho, para acusar al Gobierno de no tener "líneas rojas", informa Ep.