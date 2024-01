El PSOE pacta con Junts y ERC amnistiar el delito de terrorismo durante el "procés"

El PSOE ha pactado con Junts y ERC amnistiar el terrorismo durante el "procés". Los dos partidos independentistas querían eliminar la exclusión de los delitos de terrorismo de la ley de amnistía, pero el PSOE ha tratado de frenarlo y lo ha conseguido a medias. Con la actual redacción pactada entre socialistas e independentistas, continúa apareciendo el delito de terrorismo como excluido de la amnistía, pero solo en caso de que se hayan causado "violaciones graves de derechos humanos", en referencia al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura. Es decir, se acaba imponiendo la tesis de los independentistas de dejar prácticamente sin contenido el delito de terrorismo para sortear la investigación de la Audiencia Nacional sobre Tsunami, que puede afectar también a Carles Puigdemont o Marta Rovira.

Tras el acuerdo entre PSOE, ERC y Junts, el nuevo redactado del artículo 2.d. de la ley de amnistía (el relacionado con el terrorismo), queda de la siguiente manera: "d)Los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal que hayan consistido en la comisión de alguna de las conductas comprendidas en la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017,siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario".

Pese a esta cesión del PSOE, Junts mantiene su enmienda, que es más ambiciosa aún y trata de eliminar todo ese precepto y toda mención al terrorismo en la ley de amnistía. El diputado posconvergente Josep María Cervera ha explicado que mantienen vivas once de sus doce enmiendas (es decir, llegarán a Pleno para ser votadas) porque tienen como objetivo "blindar" la ley porque pretenden incluir "todos los casos", incluidos los de Tsunami y la Operación Judas contra los CDR (ambas son causas por delito de terrorismo), y porque pretenden que se aplique de "forma inmediata". "Nuestras enmiendas proporcionan una norma amplia, garantista y basada en el derecho internacional", ha señalado Cervera. Míriam Nogueras, previamente, había explicado en los pasillos del Congreso que las enmiendas de Junts buscan sortear las decisiones judiciales que buscan "combatir esa ley": "No se puede esperar que no miremos de reforzar esta ley", ha señalado, haciendo referencia a las decisiones del jues Manuel García-Castellón de mantener la solicitud de imputación por terrorismo a Puigdemont.

Pilar Vallugera, de ERC, también se ha mostrado en la misma línea, y ha explicado que están haciendo todos los esfuerzos para tratar de "blindar" la ley ante las decisiones que puedan tomar los jueces que investigan causas relacionadas con el "procés".

En cualquier caso, de las 46 enmiendas que se han presentado a la ley de amnistía, hay doce de Junts. De esas doce, tan solo ha quedado una incluida: fue la semana pasada en la sesión de Ponencia, donde también quedaron incorporadas las ocho enmiendas pactadas por el PSOE y los separatistas. El resto, quedan para votarse nuevamente en el Pleno de la semana que viene.