El PP advierte al PSOE que están a tiempo de frenar la moción contra la "dignidad" en Pamplona

La vicesecretaria de organización del PP, Carmen Fúnez ha comparecido este miércoles tras el comité de dirección y ha cargado contra la moción de censura que mañana dará a la alcaldía de Pamplona a EH Bildu. Por ello, ha instado a los socialistas que "no voten a Bildu" para darle la alcaldía a los herederos de ETA. El PP estará presente mañana y, apuntó, "no sabemos si Sánchez mandará algún ministro" aunque, indicó Fúnez, "podría enviar a Oscar Puente" quien definió a la izquierda abertzale como "partido progresista democrático! "La moción de censura no es contra UPN, es contra los pamploneses y contra la dignidad" una moción en la que, apuntó, "Sánchez ha convertido la política en su forma de hacer política" aunque, advirtió Fúnez, el presidente del Ejecutivo aún está a tiempo de "dar marcha atrás" a esa moción y llamar a Esparza, tal y como solicitó Alberto Nuñez Feijóo a Sánchez en su reunión del pasado 22 de diciembre.

Con lo que se va a producir con la moción de censura Fúnez insistió en la idea de que se va a producir "un antes y un después" en el que se abre "un nuevo tiempo político" en el que el PSOE permite la alcaldía a Bildu a diferencia de los populares que frenaron que la izquierda abertzale pudiera hacerse con muchas de ellas como fue en Vitoria, Durango, la diputación de Guipçuzcoa, entre otras y "lo volveríamos a hacer", apuntó.

Decreto del Gobierno

Fúnez indicó que el PP aún tiene que conocer el decreto que ha presentado el Gobierno y que tiene un "afán recaudatorio". Destacó que era el momento de dar respuesta a las necesidades de las familias en algo tan esencial como el ámbito de la energía, del gas y bajarlos, como había pedido el PP, son "incongruencias del Gobierno y aseguró que estudiarán con detenimiento el real decreto pero insisten en bajar el IVA a la luz, al gas, a la carne, el pescado y las conservas, entre otras cosas. Además, tildó el real decreto de "juego de sectarismo".

La vicesecretaria de organización de los populares indicó que el requisito para registrar la modificación del artículo 49 de la Constitución para cambiar la palabra "discapacitado" está supeditado a que el Gobierno garantice que sus socios no la van a aprovechar para colar un referéndum y, ante la posibilidad de registrarla antes de que acabe el año apuntó que "todavía no ha habido ningún contacto" aunque aún hay tiempo para registrar ese retoque "quirúrgico" de la Carta Magna de manera conjunta, apuntó.

El PP insiste en que tiene "voluntad de reformar el poder judicial" e insisten en su propuesta: sentar al PP y al PSOE con un supervisor de la UE que garantice la despolitización de la justicia y que se reformará la ley en las circunstancia que reclamó Feijóo en su reunión con Sánchez.