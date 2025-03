El PP advierte de que las comunidades del PP no acogerán más menores si el Gobierno no da fondos y garantías

El PP ha avisado al Gobierno de que sus comunidades no acogerán menores migrantes si el Gobierno no les da medios. Tras conocer el pacto alcanzado con Junts para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, desde Génova avisan de que seguirán la fórmula valenciana, es decir, negarse a acoger menores inmigrantes si no hay capacidad para alojarlos "con respetos y garantías".

Desde el PP critican el reparto de 4.000 menores, de los que 700 debería acoger la Comunidad de Madrid y tan solo 20 Cataluña. . "Son personas a atender, no paquetes a recepcionar", avisan fuentes populares. Fuentes del PP explican que los populares pusieron unas "condiciones muy razonables" para modificar la Ley de Exranjería. Ahora, sin embargo, "si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de los inmigrantes menores de edad las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en su adaptación a nuestro país", critican. Fuentes del PP han recalcado que "es insolidario condenar a los menores a estar hacinados en centros sobresaturados, como también lo es repartir a los inmigrantes llegados a las costas de manera asimétrica y siguiendo solo criterios partidistas".

Desde el PP recuerdan que aceptaron el primer reparto de menores migrantes, -347 menores a repartir entre todas las comunidades- porque no había "grandes diferencias entre territorios" e inciden en que, por ello "Vox se fue de los gobiernos autonómicos".

Desde la dirección del PP, el portavoz Miguel Tellado, acusó al Gobierno de "mercadear" con los menores migrantes y ha reafirmado de que las comunidades del PP se negarán a acogerlos si "no tienen capacidad" y no hay "garantías".