Aitor Esteban a Iglesias: “El cielo se conquista nube a nube”

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha confesado decepcionado hoy en su turno de intervención ante el Congreso y ha cargado tanto contra Pedro Sánchez como contra Pablo Iglesias por no llegar a un acuerdo de última hora. “Tenía que haber buscado complicidades de otra manera”, le ha inquirido al presidente del Gobierno. “Lo que no entiendo tampoco es que se tire la toalla antes del último minuto”, ha recalcado, para después pasar a dirigirse al líder de Podemos. “El cielo se conquista de nube en nube. El asalto no se conquista en absoluto y se equivoca si piensa hacerlo así”, le ha asegurado. “Tiene que aceptar que es una fuerza que nunca ha estado en el Gobierno y que ha planteado políticas que chocarían con una mayoría muy amplia de esta Cámara”, le ha espetado.

En cuanto a la oferta de última hora de Iglesias, con la que renuncia a la cartera de Trabajo, Esteban ha dado su visto bueno: “Si el problema son las políticas activas de Empleo, hay margen para llegar a un acuerdo, no aquí y ahora”.

El diputado ha confirmado a Sánchez que “tenía nuestro sí en el bolsillo, pero no se han dado las condiciones”, y de cara al escenario abierto ahora, en septiembre, ha mostrado su disponibilidad para colaborar en lo posible para llegar a un pacto. “Tenemos que aprender del fracaso”, ha remarcado. Hoy, su grupo votará abstención.