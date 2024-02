Alberto Catalán (UPN): «Es muy difícil llegar a un acuerdo con este PSOE»

Alberto Catalán (Corella, 1962), farmacéutico de profesión, es el único diputado de UPN en el Congreso. En su estreno en la Cámara Baja, puede llegar a ser determinante para el Gobierno en más de una votación, pero nada hace pensar por el momento que vaya a ser posible el entendimiento con «este PSOE».

Esparza deja la presidencia del partido. ¿Qué valoración hace de su adiós?

Hay que agradecer todo el esfuerzo, trabajo y dedicación que ha tenido a lo largo de estos años. Sobre todo, para que UPN siga liderando la sociedad navarra y sea el referente político de nuestra Comunidad y el dique de contención del secesionismo en Navarra.

¿Está dispuesto a dar un paso adelante para presidir UPN?

No me planteo esta cuestión.

¿Qué tiene que hacer el partido para recuperar el Gobierno de Navarra? ¿Se tiene que hacer autocrítica?

La reflexión y la autocrítica en política siempre son positivas. Lo que es evidente es que nosotros tenemos que seguir defendiendo los principios y valores que siempre nos han caracterizado a la hora de seguir siendo como somos, el referente político y social de la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos que seguir denunciando los planteamientos independentistas que está asumiendo el Gobierno de Navarra de la mano de María Chivite con el apoyo de Bildu. También tenemos que hacer una política de propuestas que vayan a solucionar los problemas reales que tiene la sociedad navarra y que el Gobierno de Navarra no está siendo capaz de afrontar. Una cuestión muy clara: cuando gobernaba UPN, Navarra era líder en cualquier materia, sea educación, sanidad, carreteras, políticas sociales o fiscalidad. Sin embargo, en estos momentos, hemos dejado de ser líderes en todos estos parámetros y eso va en perjuicio de los ciudadanos de Navarra.

¿Ha cambiado la sociedad navarra?

La sociedad navarra sí ha sabido reconocerlo. No olvidemos que en la legislatura de 2015 a 2019 hubo un gobierno nacionalista con Uxue Barkos de presidenta, con el apoyo de la izquierda, la extrema izquierda y el radicalismo vasco, que fue un auténtico desastre y así lo evidenciaron luego los navarros reduciéndole el apoyo. La cuestión es que el PSOE, desde que Sánchez es secretario general, ha virado 180 grados y lo que antes eran líneas rojas, ahora han dejado de serlo. Por tanto, es Sánchez el que ha cambiado echándose en brazos de los herederos políticos de ETA.

¿Hay margen para algún tipo de entendimiento con el PSN para evitar situaciones como la entrega a Bildu de la alcaldía?

Es muy complicado porque tenemos un presidente del Gobierno que no tiene ninguna credibilidad, no tiene palabra. Por tanto, cuando un cargo público no tiene palabra, no tiene nada. Nosotros, a lo largo de los últimos años, hemos hecho una oferta de diálogo y entendimiento, incluso para garantizar a la presidenta Chivite el mandato siempre y cuando rompiese sus acuerdos con Bildu. Despreció a UPN y prefirió seguir teniendo como socio prioritario a Bildu. Es muy difícil llegar con este PSOE a un acuerdo. La entrega de la alcaldía de Pamplona a Bildu lamentablemente está haciendo más fuerte a la izquierda radical.

¿Y con el Gobierno?

Es la misma línea. Es prácticamente imposible. Mientras el secretario general del PSOE sea Sánchez, es muy complicado llegar a acuerdos porque no tiene palabra.

¿Hubo negociación para los tres decretos?

Para ese caso concreto, no se han puesto en contacto con nosotros. Ha habido algún comentario, alguna posibilidad en otro momento, pero nada del otro mundo.

De cara a los presupuestos, ¿qué va a exigir UPN?

Para presupuestos no hemos tenido ningún contacto y nos da la sensación de que el Gobierno tiene como prioridad la aprobación con sus socios secesionistas. Nosotros hemos demandado cuestiones vinculadas a infraestructuras: no puede ser que Navarra sea una de las pocas comunidades que no tiene conexión con Madrid rápida y segura con tren de alta velocidad o la autovía a Pamplona. Estamos viendo cómo se dilata en exceso todo aquello que tiene que ver con infraestructuras hídricas, como el canal de Navarra y, más concretamente, la segunda fase, que llevará agua del Pirineo Navarro a la Ribera Navarra, la zona más seca.

Siempre han ido en coalición con el PP. ¿Ve factible un nuevo entendimiento con el PP?

Es positivo para Navarra los entendimientos en el centroderecha, entre UPN y el PP y, en esa línea, siempre hemos dicho que anteponemos los intereses de Navarra a los intereses partidistas. Si ha sido bueno en el pasado, tiene que ser bueno en el presente y en el futuro y ahí no deberíamos de cerrar ninguna puerta.

Arnaldo Otegi ha anunciado que Bildu celebrará el Aberri Eguna en Pamplona. Nosotros lo que queremos que quede claro a Otegi y todos los separatistas es que ni hemos sido ni vamos a ser parte de esa quimera que el secesionismo vasco denomina «Euskal Herria», esa supuesta nación vasca que quieren imponer. Es una vergüenza que tanto Sánchez como Chivite hayan convertido a Pamplona en el epicentro del separatismo vasco con estas alianzas con Bildu. El PSOE es el responsable de esa imagen irreal y distorsionada que se va a dar el 31 de marzo. Lo que tiene que quedar claro es que ni Pamplona ni Navarra son independentistas.