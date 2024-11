Aldama desmonta a Montero: coincidió con ella en el cumpleaños de Ábalos y en una reunión por videoconferencia

María Jesús Montero ha sido desmentida en menos de 24 horas. La vicepresidenta de Hacienda dijo ayer en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" del Senado que "nunca jamás" se había reunido con Víctor de Aldama, mientras que el "comisionista" de la trama sí ha asegurado este miércoles que había estado presente en una reunión por videoconferencia con Montero y que también coincidió con ella en el cumpleaños de José Luis Ábalos. Las palabras de Aldama chocan con las contundentes palabras de Montero de ayer en el Senado. "Le insisto: nunca, jamás, me he reunido con el señor Aldama ni presencialmente ni por videoconferencia. Por tanto, no puede aportar ninguna prueba de algo que no ha ocurrido", afirmó Montero.

Aldama, en una entrevista en "Cope", ha desmontado a Montero, asegurando que sí se ha visto en dos ocasiones con Montero. Sí es cierto que el propio "comisionista" de la trama ha reconocido que en esa videoconferencia en la que coincidieron no intercambiaron palabra entre ellos, pero sí estuvieron en la misma cita. Además, Aldama ha dicho que coincidió con Montero en el cumpleaños de Ábalos, donde también estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, Aldama vuelve a desmontar al Gobierno: Sánchez dijo que no conocía ni se había visto con el "comisionista" de la trama y, al final, han ido apareciendo pruebas fotográficas de que eso era mentira.

Montero, en su comparecencia de ayer en el Senado, además de decir que nunca había estado con Aldama, negó que conociera "en profundidad" a Koldo García. Aldama acusa al jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno, de haberle pedido 25.000 euros a través de Koldo García y Montero ha asegurado que pone "la mano en el fuego" por su "número dos". No obstante, la propia Montero sí dejó entrever que era posible que Koldo García y Carlos Moreno mantuvieran contactos: "Yo le insisto en que, por supuesto, un asesor de gabinete, como era el señor García, puede tener el teléfono del director de gabinete de un ministerio como el de Hacienda, al que muchas veces se recurre justamente para agilizar procedimientos, para saber qué problema hay con un expediente".