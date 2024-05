Álvarez de Toledo defiende la "motosierra" de Milei frente al "coche bomba" de los socios del PSOE

Durante la Sesión de Control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha lanzado duras críticas al Gobierno y sus socios. Así, la diputada popular reconocía su preferencia por la "motosierra" del presidente argentino, Javier Milei, en comparación con el "coche bomba" de los socios del PSOE, en alusión a Bildu.

"¿Qué atributos adornan a sus aliados dentro y fuera de España?", comenzó lanzando Álvarez de Toledo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que aprovechaba entonces para criticar las alianzas del PP con la "ultraderecha" tanto en España como en el extranjero, lo que desataba la respuesta en la bancada popular.

Rescatando la respuesta de Bolaños, Álvarez de Toledo le preguntó al ministro si su partido había informado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de que "compraron la investidura borrando los delitos de un peón de Putin", en referencia a Carles Puigdemont. Dentro del mismo contexto internacional, se refirió a Argentina para asegurar que, "efectivamente", prefiere la "motosierra" de Milei antes que el "coche bomba" de los socios socialistas, el cual fue utilizado como "su juguete". Haciendo caso omiso a las quejas de la oposición, continuó diciendo que, aunque ciertamente Milei había llamado corrupta a Begoña Gómez, "debió llamarla imputada y a su marido, mentiroso".

Tras dirigirse crítica a los de Vox para acusarles de "estar de romería electoralista contra el PP", Cayetana Álvarez de Toledo prosiguió su repaso a Félix Bolaños comparando al que los socialistas denominan "ultra Abascal" con los socios de Sánchez. "Comparar es comprender", comenzó diciendo. "¿Ha secuestrado a alguien? Otegi ¿Ha jaleado el terrorismo desde un periódico? Aizpurua ¿Lleva asesinos en sus listas? Bildu ¿Ha dado un golpe de Estado? ERC y Junts ¿Ha sido condenado por sedición y malversación? Junqueras ¿Es un prófugo de la justicia? Puigdemont".

"¿Ha celebrado una masacre terrorista y violaciones de niñas incluidas? Rego ¿Ha vertido consignas no ya antisemitas, sino directamente genocidas? Díaz ¿Ejerce de impúdico apologista de un narco dictador bolivariano? Zapatero ¿Ha simulado disparar a un rival desde su escaño? Qué afición en Más Madrid, que ya llevan dos", prosiguió en referencia a Pablo Padilla y Mónica García, ahora ministra de Sanidad. "Violencia política, señor Bolaños, es la que sus socios practican y ustedes legitiman a cambio de sus votos".

Álvarez de Toledo insistió en que el PSOE no puede desvincularse de sus alianzas con grupos que tienen antecedentes de violencia política. "No hay modalidad del crimen que no hayan favorecido", reiteró: "Malversadores, sediciosos, agresores sexuales, terroristas y ahora también a Hamás, hutíes y talibanes".

Con tono sarcástico, sugirió que el Gobierno podría entonces ampliar la Ley de Amnistía "para incluir no sólo a los presos de ETA, como exige Arnaldo Otegi, sino también a la cúpula de Hamás y a la totalidad de los talibanes". "Para que me entienda ahora, recto y despacito, señor ministro, para la impunidad, non plus ultra", concluyó la diputada popular desatando el aplauso de su bancada.

Sus declaraciones provocaron respuesta inmediata por parte del ministro Bolaños, quien pidió a Feijóo que aclarara si, desde su punto de vista, es aceptable pactar con formaciones de extrema derecha como Vox, pero no con los ultra alemanes que, según él, "tienen aroma neonazi". Bolaños dijo también que el PP ha pasado de ser un "partido razonable" a uno "sin civilizar".

La sesión estuvo marcada por las acusaciones de ambas partes de utilizar "la máquina del fango". El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, arremetió contra el Gobierno por el caso Koldo y el presunto tráfico de influencias y cohecho de Begoña Gómez, acusando a Sánchez de ocultar la imputación de su esposa, lo que Bolaños de nuevo rechazó categóricamente, calificando estas acusaciones de "calumnias e injurias".