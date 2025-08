Más del 50 % de los españoles valoran la integración de los inmigrantes como un problema

La inmigración en España es una pieza angular en los debates entre los ciudadanos y, en menor medida, en el Congreso de los Diputados. Es más, el potenciamiento de la inmigración, junto con la salud y el desempleo, se encuentra entre los siete problemas sociales que más afectan a los ciudadanos.

En este sentido, según asevera el diario de tirada nacional ' El Debate', en base a una encuesta regentada por Target Point, más del 40 % de las personas encuestadas optarían por expulsar a las personas que han accedido a España de manera ilegal. Dentro del arco ideológico, el 87 % de los votantes de la agrupación de lectores Se Acabó la Fiesta piensan que se deben tomar medidas drásticas, lo que propulsa a la formación hasta el liderato de la encuesta. En el otro lado de la balanza aparece Podemos, que entre sus votantes no supera el 5% de las personas que se encuentran a favor.

A raíz de los últimos altercados de gran calado que se han producido en España junto con las maniobras de Mohamed VI, el rechazo ante la llegada de personas africanas ha aumentado. Tal es el impacto que no es extraño encontrar barrios con una mayor cantidad de personas inmigrantes que no han sido capaces de integrarse que personas autóctonas. A partir de este fenómeno, repetido en diversos entornos y que no es una casuística única de España, las impresiones entre los ciudadanos han cambiado.

La preocupación de los españoles por la falta de integración de los inmigrantes

Los números del CIS, realizado por Tezanos, se mantienen constantes respecto al fenómeno migratorio. Desde el pasado mes de septiembre del año 2024, la inmigración se encuentra entre los principales problema de los españoles. El último recuento que se ha realizado en el mes de julio arrojaba que el 29% de los encuestados lo consideraban entre los tres principales conflictos sociales.

En el caso del Eurobarómetro publicado en el mes de diciembre de 2024, el 34 % de los españoles mencionaron su preocupación. Una cifra por encima de la media europea (28%) y que supone que uno de cada tres españoles tiene en su cabeza el fenómeno.

Dentro de las últimas encuestas que han sido realizadas, Sigma Dos reflejaba que más de un 60 % de los españoles consideraban que la integración de las personas inmigrantes es un problema.

Las relaciones de España con Marruecos

No tiene nada que ver el movimiento migratorio de los primeros compases de siglo con los años actuales. Las relaciones comerciales con Marruecos, los cambios en las políticas migratorias o las diferencias económicas entre Europa y África han propulsado la llegada de marroquís, subsaharianos o saharauis a España. Es más los menores no acompaños se encuentran en el punto de mira de las autoridades.

En cuanto a los saltos a la Valla de Ceuta y Melilla, una materia en la que el Ministerio del Interior no realiza actualizaciones de manera asidua, el año 2022 es el último del que se tienen registros. Más de 7.000 intentos para acceder a España se contabilizaron desde el año 2013, hasta la fecha mencionada.

Con Marruecos, las polémicas no dejan de sucederse en materia migratoria. El cierre de la frontera de Ceuta y Melilla con el país africano, la liberación de presos por parte de Mohamed VI la semana pasada o la llegada a nado de medio centenar de menores no acompañados a Ceuta han sido los últimos capítulos.