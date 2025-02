Ángel Víctor Torres reconoce tener "un mensaje" de Aldama en su teléfono móvil

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, así como secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sido entrevistado esta mañana en el programa presentado por Antonio García Ferreras, 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

El ministro canario se ha mostrado "alegre" después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' haya ordenado rastrear los posibles mensajes del empresario Víctor de Aldama con el por entones presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Así, el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha dicho alegrarse porque "se le dan 10 días a Aldama para que presenta las pruebas de que he pedido mordidas y que he estado con señoritas en un piso de la calle Atocha", algo que, tal y como ha declarado, es "imposible" de demostrar, ya que "nunca pasó".

De igual manera, ha desmentido que el presunto comisionista tuviese en algún momento una "reclación estrecha" con el canario, que ha lamentado no poder decir "con claridad" si ha estado alguna vez en persona con él o no, aunque ha asegurado que, si han coincidido, no ha sido de manera intencionada, sino porque han coincidido en un mismo lugar de manera fortuita.

Torres reconoce tener "un mensaje" de Víctor de Aldama

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido tener "un mensaje" de Víctor de Aldama en su teléfono móvil. Según ha contado en el programa de La Sexta, el mensaje se lo envió cuando este era presidente del Gobierno de Canarias y fue descubierto por su asesor.

No obstante, el ministro ha remarcado que le llegó un mensaje de un número que no tenía agendado donde le escribía "presentándose" y tratándole de usted, algo que, a su juicio, demuestra que no ha tenido ningún contacto con él.

(Noticia en ampliación)