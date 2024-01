6O aniversario del primer manifiesto de ETA en el que se proclamaba la supremacía de la etnia vasca

“Llamamos al año que ha empezado, año primero de la lucha por la liberación de nuestra patria”. Han pasado 60 años y, guste o no, los terroristas van camino de conseguir sus objetivos que definían en su primer «Manifiesto Nacional» aquel el 1 de enero de 1964. Con anterioridad, ya habían realizado algunas acciones de carácter propagandístico y violento y hay que reconocer que, desde entonces, han mantenidos sus objetivos estratégicos.

“Exigimos autodeterminación e independencia para Euzkadi (sic). No somos españoles ni franceses, somos vascos. Hemos decidido hacernos con un autogobierno nacional, a través del cual la etnia vasca disponga de sí misma, libremente y de una vez por todas, sin injerencias del extranjero”. Ya se han preocupado después de ocultar sus orígenes racistas, su voluntad de genocidio de los que no pensaran como ellos, la división entre vascos y “maketos, pero la realidad está ahí.

Solamente admitían “patriotas o traidores. El que no está con el pueblo vasco y su Resistencia está en contra de aquél y de ésta”, subrayaban. Se ufanaban de que “en estos meses se está operando un gran cambio en la mentalidad de nuestros patriotas. Han bastado unas pequeñas acciones de propaganda abertzale y algunas acciones de castigo para que el sentimiento vasco que anida en todo patriota salga a relucir. Hoy nuestro pueblo comienza a recobrar optimismo. Ya no se toma por un iluso o por un iluminado a todo aquel que afirma que es factible la libertad para Euzkadi”.

Aquel comunicado parecía un anticipo de lo que ocurre ahora. La victoria policial que se logró contra ETA se ha convertido, gracias a determinados políticos socialistas, en una victoria para los que configuraban el entramado de apoyo a los terroristas.

El sufrimiento de tantísimos españoles durante estas seis décadas se ha archivado el algún sótano para mayor gloria de unos y escarnio de las víctimas.

Por cierto, que en aquel manifiesto ETA ya arremetía contra el PNV. No está de más que los jeltzales (dirigentes) nacionalistas lo recuerden en la noche electoral de los próximos comicios vascos, no vayan a tener que escuchar el anuncio de coaliciones como la del Ayuntamiento de Pamplona. Hoy en día lo de la etnia vasca no suena muy bien, lo que no significa que no esté en el ADN de los separatistas, a los que los “maketos” de ayer prestan sus votos a cambio del correspondiente plato de lentejas (o alubias, que las de Tolosa, son muy buenas).