El PP impulsará acciones legales contra el Congreso si mantiene el bloqueo al Senado para llevar la amnistía al TC

El PP no quiere dar por resuelto el choque entre Senado y Congreso por la amnistía. El grupo popular en el Senado ha anunciado este jueves que va a estudiar acciones legales contra la Mesa del Congreso (órgano de gobierno de la Cámara Baja) porque ha incumplido las normas para poder tramitar el conflicto de atribuciones (recurso) ante el Tribunal Constitucional. El PP considera que la vía para que el Senado acuda al TC ha quedado bloqueada por la maniobra de Francina Armengol, que ha dado contestación al requerimiento que le envió la Cámara Alta a través de la Mesa sin pasar por el Pleno para que se pronuncien todos los grupos parlamentarios.

El senador Antonio Silván ha anunciado que si la Mesa del Congreso "no cumple la ley", el PP estudiará "las acciones que en derecho" puedan corresponder "contra los acuerdos de la Mesa del Congreso y que han impedido que el Pleno del Congreso haya tenido conocimiento y, en consecuencia, que los Diputados hayan podido debatir y pronunciarse sobre el requerimiento del Senado ante el conflicto de atribuciones planteado contra el Congreso por la Proposición de Ley de Amnistía". En concreto, el Senado votó el 10 de abril en un Pleno iniciar un procedimiento para presentar un conflicto de atribuciones contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional por la amnistía (es como un recurso por inconstitucionalidad): el primer paso para ello consistía en remitir un requerimiento al Congreso.

El Congreso, según interpreta el PP, debería de haber debatido y votado en Pleno ese requerimiento, pero la Mesa de la Cámara Baja, controlada por PSOE y Sumar y presidida por Armengol, lo evitó y respondió directamente al Senado el 16 de abril. En este sentido, Silván ha argumentado que esta maniobra de Armengol "lesiona" los derechos de representación política de todos los diputados al impedirles debatir y votar el requerimiento y la Mesa del Congreso ha adoptado un "acuerdo nulo de pleno derecho". Tras la respuesta del 16 de abril, el PP tenía un mes de plazo para decidir si daba por buena la respuesta de la Mesa del Congreso e iba directamente al TC o esperaba a que el Pleno del Congreso se pronunciara: finalmente, ha optado por la segunda opción y eso le ha llevado a debatir y votar en el Senado una iniciativa para dejar en suspenso el conflicto de atribuciones, una cuestión que ha recibido muchas críticas tanto de Vox como de los partidos de la izquierda.

El conflicto de atribuciones es una suerte de recurso ante el TC que puede presentar el Senado contra el Congreso porque considera que la amnistía es una "reforma encubierta de la Constitución" y eso impide a la Cámara Alta ejercer las funciones que le corresponden. "Nos parece que una Cámara parlamentaria está especialmente obligada a conducirse con un exquisito respeto a los procedimientos", ha añadido Silván. En este sentido, tal y como explicó ayer LA RAZÓN, hay juristas que hablan de posibles consecuencias jurídicas para la Mesa del Congreso por la decisión tomada y apuntan a un pleito contencioso-administrativo si algún diputado toma la iniciativa de impugnar el acuerdo.

La maniobra del PP ha recibido las críticas de todos los partidos, tanto Vox como toda la izquierda. En este sentido, Paloma Gómez (Vox) ha señalado que la iniciativa del PP para dejar en suspenso el conflicto de atribuciones es una "ceremonia de la confusión" y ha acusado a los populares de ser "cooperadores necesarios" de la amnistía si no "luchan hasta el final" contra la ley. La sensación que cunde es que el PP va a acabar dejando sin efecto esta vía al TC y se va a centrar en un recurso cuando la amnistía esté aprobada: además, los populares

Francisco Manuel Fajardo (PSOE) ha acusado al PP de protagonizar uno "de los mayores ridículos" que se han visto porque considera que la iniciativa no sirve para dejar en suspenso el conflicto de atribuciones, sino para "revocarlos", aunque "no se atreven" a decirlo. "Saben que no tienen nada que hacer ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado el socialista, quien ha considerado que los senadores del PP han quedado "tirados" por la estrategia de Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, Josep Lluís Cleries ha ahondado en la línea del PSOE y ha asegurado que la "situación es esperpéntica". "Cuando uno tiene mayoría absoluta y hace el ridículo, hace el ridículo absoluta", ha afirmado. Esquerra ha evitado tomar la palabra. Estefanía Beltrán de Heredia (PNV) ha considerado este Pleno impulsado por el PP como una "tomadura de pelo".

En total, la votación de la iniciativa se ha resuelto con 140 senadores votando a favor, uno en contra y dos abstenciones. Los senadores del PSOE no han votado "en protesta" por lo que "consideran un esperpento y un claro ejemplo del uso particularista y autoritario del Senado por parte del PP".