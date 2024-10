El PP asegura que con el "cupo separatista podrían levantarse 100.000 viviendas"

El PP da la batalla por la vivienda con una ley que llevará en los próximos días al Congreso. Con ella busca corregir los "errores" cometidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a quien acusa de "despreciar a los propietarios", "blindar a los okupas e inquiokupas" y "estrangular" la vivienda. "Es un Gobierno paralizado sin capacidad de dar una respuesta., promesas incumplidas, y un mercado roto con jóvenes que no puede emanciparse", ha apuntado la vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP, Paloma Martín, en rueda de prensa.

Los populares culpan al Ejecutivo de Sánchez de la situación de la vivienda en España por la "inacción legislativa", por legislar contra los ciudadanos a través de esta ley y por su "nefasta gestión" ya que, lamentan que, disponiendo de suelo público, "no han puesto los remedios al alcance de todos". Y es que, desde la puesta en marcha de la ley de vivienda la oferta del alquiler se ha reducido un 15% y los precios han subido hasta un 13%. "Este Gobierno legisla a pesar de conocer las consecuencias" y recordó, a modo de ejemplo, que así lo hizo con la ley del "solo sí es sí" ya que con la vivienda ya "alertaron los informes que reducía la oferta e incrementaba los precios".

La vicesecretaria de desarrollo sostenible del PP ha anunciado que el partido apuesta por "más suelo, más vivienda nueva, más pisos en el mercado del alquiler, menos burocracia y menos impuestos para inquilinos y propietarios". Martín ha denunciado que desde el nacimiento de esta legislatura el Gobierno es "débil y fallido" con unos socios como Bildu, ERC y Podemos, con unas políticas "intervencionistas fracasadas". Y es que criticó que los socios solo quieren sacar "tajada" y no construir vivienda porque, defendió que "con el cupo separatista podrían levantarse 100.000 viviendas a la vista de los datos". "No les importan los problemas reales de los españoles, solo mantenerse en el poder".

Ante este diagnóstico, el PP busca dar soluciones frente a la suma de despropósitos de un Ejecutivo que tilda de "no preocuparse" de los problemas de los españoles siendo ya el de la vivienda el segundo que más preocupa, según el CIS.

Propuestas

Entre las medias que propondrán en una ley que presentarán este mes de octubre está la liberalización de suelo,reducir los plazos para la construcción de vivienda eliminando burocracia y agilizando los trámites administrativos. Para ello apuesta por modificar la ley del suelo para que la administración sea eficaz y no un freno en la rehabilitación de vivienda o en el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos. También darán ayudas para la compra de vivienda como la exención de impuestos a los jóvenes en los cuatro primeros años o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones.

También quieren modificar la ley de vivienda eliminando las "fracasadas zonas de mercado tensionado" y el "intervencionismo" del sector por acciones que promuevan el "incremento de la oferta de viviendas". Asimismo, el PP garantiza que su ley protegerá a los inquilinos y propietarios y no a los okupas o inquiokupas "que tanta inseguridad provocan, cuando no alteran la convivencia de los vecinos".

Martín defendió que se trata de un "ambicioso y reformista plan" con el que los populares buscan corregir los "errores" del Gobierno y que favorezca la compra y alquiler de viviendas. "Este Gobierno no ha hecho más que desproteger a los propietarios que retiran las viviendas para no ver cómo se las okupan" motivo por el cual se explica el descenso de los pisos de alquiler. Y es que, en cifras, apuntó que hay 80.000 viviendas okupadas en España. "Cada año se producen en España 25.000 inquiokupaciones que se está convirtiendo en crónico" donde el tiempo medio para tramitar la posesión ha pasado de 11 a 21 meses con el Gobierno de Sánchez.

La vicesecretaria de los populares ha subrayado que los jóvenes sufren un problema que han hecho suyo tras hablar con asociaciones juveniles y es el hecho de lo inaccesible que es poder alquilar para la gran mayoría de ellos ya que se les pide como garantías salarios de 2.000 euros, un tope que estableció el límite de la vulnerabilidad en sueldos de 1.800 euros que engloba. Por ello, el PP ha anunciado que "abrirá el acceso del alquiler a la mayoría de los jóvenes reduciendo los requisitos de 1.800 euros de ingresos a 1.080 euros". Martín ha denunciado que "la ley de vivienda, de nuevo, perjudica a los jóvenes y clases medias del país" por lo que los populares están decididos a "afrontar el problema en el que nos ha metido el Gobierno".

Ante los ataques de la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien acusó a las comunidades del PP de incumplir la Ley de Vivienda, Paloma Martín ha exigido una "rectificación inmediata" ya que, recordó, es una decisión "potestativa y legal" de las autonomías el no acogerse a declarar Zonas de Mercado de Tensionado (ZMT) para luego intervenir el mercado. Además, advirtió de que no puede condicionar el establecimiento de políticas intervencionistas a fondos que no son de la ministra sino de todos los españoles. "Analizando la trayectoria de este Gobierno volverán a generar ese rechazo y frentismo a todas las políticas, porque les juzgamos no por lo que dicen que harán sino por lo que ya vienen haciendo".

El PP ha recordado que el Gobierno retiró en dos ocasiones la ley del suelo y a día de hoy, no hay ningún texto nuevo registrado para la reforma de la ley del suelo.