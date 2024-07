El PP asegura que la política migratoria del Gobierno es "un desastre y pancartera"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha vuelto a insistir, esta vez desde Almería, en la necesidad de implementar medidas para controlar la inmigración ilegal que sigue llegando a nuestras cosas. Ha incidido en que la política migratoria del Gobierno es "un desastre y es pancartera" y que "en ningún tema y en ninguna gestión compleja, la política tiene que ser detrás de una pancarta, mucho menos en materia migratoria", porque se habla de seres humanos.

Al ser interpelado sobre el reparto de acogida de menores (Menas), Sémper ha mantenido que el Gobierno trata la política migratoria de "manera extraordinariamente frívola", ya que "trata a los menores no acompañados como mercancía, como paquetería exprés".

"Estamos hablando de seres humanos. De seres humanos que huyen de tragedias y que huyen del hambre. Y cuando hablamos de menores, especialmente, tenemos que tener en cuenta componentes humanitarios", ha argumentado.

"Ahora bien, no se les puede enviar como un paquete a cualquier punto de España en el que no hay capacidad ni para acogerlos, ni para darles las condiciones humanas suficientes, ni para que, hipotéticamente, una sobresaturación provoque problemas de orden público", ha resaltado.

Por ello, considera que el Gobierno debe explicar qué hace en los países de origen, por ejemplo en Mauritania, para evitar que las mafias ¿hagan su agosto¿.

"Nos tiene que decir qué está haciendo también con la Unión Europea, qué gestión está haciendo el señor Albares en Europa para que Frontex actúe, por ejemplo, en el control de las aguas internacionales. Entendemos que no está haciendo nada", ha añadido.

Asimismo, advierte que el Gobierno tiene que ofrecer "garantías" a las comunidades autónomas gobernadas por el PP y cuyos presidentes están "dispuestos a acoger¿ a dichos menores, para que sepan que ¿van a poder hacerlo", y con qué recursos materiales y con qué recursos económicos.

"Si no, no seremos capaces de abordar el problema en toda su complejidad", ha concluido.

El portavoz de los populares ha incidido en que a España le va a ir mejor desde la estabilidad, la moderación y el discurso templado, donde los políticos no se insulten y el Gobierno no se meta permanentemente en la vida de los ciudadanos. Además, ha invitado a dirigirse a las políticas transversales y estadistas que se aplican en Europa alejándose de los populismos, a quienes se deslizan para la radicalidad y a los extremos. En España, donde gobierna Junts, Bildu, ERC y BNG, se ha preguntado cómo se atreven a hablar de moderación quienes pactan con los que piden no tener inmigrantes en sus comunidades autónomas o siguen justificando la acción de ETA.

"Ventana de esperanza"

Sobre las elecciones en Francia, Sémper, ha dicho que "hay una ventana de esperanza", debido a que "la suma entre liberales, socialistas clásicos y la derecha clásica francesa daría para conformar un gobierno y una estabilidad en la Asamblea Francesa".

"Me cuesta mucho, a veces, entender la política española como para dar lecciones sobre la francesa. Es verdad que el vuelco que se ha producido en las elecciones francesas casi nadie lo esperaba, pero analizando y viendo los datos de una manera somera esta madrugada, la primera información que tenemos, es que hay una ventana de esperanza", ha incidido.

En declaraciones a los medios antes de participar en un curso de verano de la Universidad de Almería, ha señalado que esa suma moderada sería "la apuesta más razonable", al arriesgar por "la estabilidad desde los espacios templados, ensanchando la representación política, alejándonos, a ser posible que lo es, de las posiciones más extremistas y más populistas", informa Efe.