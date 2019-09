El presidente de Cantabria y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla comió ayer a solas con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE) en un encuentro "de trabajo". Antes de entrar en el restaurante donde estaban ambos líderes citados, un ciudadano increpó a Pedro Sánchez llamándole "hijo de puta" y diciéndole "lo que tienes que hacer es levantar España". Revilla no ocultó su enfado ante los insultos y se acercó al hombre para regañarle "¡comportate coño!. me siento avergonzado de ti, me cago en diez". Mientras Revilla abroncaba al hombre, Sánchez entro en el restaurante santanderino y esperó a su comensal en el interior de el bar El Desván.

Revilla aseguró a los medios de comunicación que estaba "muy cabreado" porque él quiere dar una imágen positiva y amable de Cantabria en la que se respeta y no se insulta a nadie. El presidente de Cantabria reconoció que no tenía que haber reaccionado así. "Me he enfadado y he ido a por él" asegura Revilla. "Yo nunca he insultado a nadie", ha asegurado el presidente regional, para reafirmar que hubiera reaccionado igual si en vez de a Sánchez increpan a Quim Torra o a Donald Trump -que "mira que me cae mal", ha apostillado sobre el presidente de Estados Unidos.

Después del incidente Sánchez y Revilla almorzaron tomate, ensaladilla rusa, merluza acompañado de vino Ribero de Asón.