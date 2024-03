Asociaciones de jueces: la ley de amnistía es "perversa" y no está blindada frente la acción de la UE

Las reacciones de las distintas asociaciones de jueces frente a la última reformulación de la proposición de ley de amnistía no se han hecho esperar. La mayoría de ellas considera que las nuevas enmiendas pactadas por PSOE con Junts y ERC no son cambio de calado y no blindan el texto legal frente a las posibles actuaciones que se puedan desarrollar desde las autoridades europeas o desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El texto incorpora algunas modificaciones para incorporar el delito de traición, por los supuestos nexos del "procés" con el Kremlin que investiga el "caso Voloh", y ampliar la malversación, mientras que el delito de terrorismo que no vulnere los derechos humanos se mantiene como estaba. En él ya no se alude al Código Penal español, sino que se hace referencia a la normativa europea, una fórmula con la que se pretende el encaje en la medida de gracia de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat que actualmente está siendo investigado por el Tribunal Supremo (TS) en el caso de Tsunami Democràtic, o la causa de los Comités de Defensa de la República (CDR), que instruye el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional.

"No estoy tan convencido de que con estos cambios la amnistía se salve definitivamente en la Unión Europea", declaró a Ep Alejandro Gómez Mariscal de Gante, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Restó importancia a lo que calificó como pequeñas alteraciones de una norma que vulnera el Estado de derecho, tal como lo entiende la Unión Europea (UE).

El argumento utilizado por los partidos independentistas sobre que los cambios se basan en lo dicho por la Comisión de Venecia es débil, ya que aún no se ha emitido el informe definitivo (que se aprobará entre el 15 y el 16 de marzo) y solo se ha filtrado uno de los borradores. "Si se lee el borrador, no dice nada", señaló y aseguró que de momento lo que se ha hecho es utilizar una serie de "frases descontextualizadas".

Para Gómez Mariscal de Gante, quitar la referencia al Código Penal español y mencionar únicamente la directiva europea no tiene mayor impacto, porque el Derecho español también incluye el europeo: "Nuestra definición de terrorismo es propia de la UE", recordó, a la vez que recalcó que la legislación española no es distinta de la europea. "Lo que se opone a la amnistía es el Estado de Derecho", subrayó.

Los jueces que tengan dudas sobre cómo interpretar la futura ley de amnistía o sobre si esta es compatible con la Constitución o con el Derecho europeo podrán plantear cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) y cuestiones prejudiciales al TJUE, respectivamente.

Un texto "perverso"

Por parte de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), las referencias que contiene la proposición de ley de amnistía sobre el terrorismo, la traición y la malversación "no cumplen con los valores fundamentales de la UE". Para su portavoz, Sergio Oliva, la ley carece de valides y es difícil que sortee la actuación del Constitucional porque genera "desigualdad" entre los españoles al perdonar determinados delitos en base a una motivación política.

Además, no ofrece seguridad jurídica, por lo que vulnera los principios básicos del Derecho debido a la poca claridad sobre lo que es o no amnistiable. Por ello, Oliva considera que el nuevo testo es "perverso" debido a que su redacción es "intencionadamente confusa y ambigua". Debido a esto, existe el riesgo de que cualquier "interpretación válida" que realice un juez al aplicar la norma pueda ser calificada como "prevaricadora".

Sobre el delito de terrorismo, en ningún caso la normativa europea plantea umbrales menos exigentes que la legislación española, por lo que resulta inadmisible que se siembren dudas sobre el Código Penal español, que es "totalmente compatible" con el Derecho comunitario. Respecto de la aplicación de la amnistía a la malversación, los vitorinos han criticado que se plantee con la limitación de que solo existe corrupción cuando los fondos malversados van al enriquecimiento personal. Y destacó que la UE contempla que existe desvío de fondos públicos para fines ilegales como el "procés". Plantear que el delito de traición será amnistiable cuando se haya cometido sin utilizar la fuerza es dejar al Estado "indefenso", según la AJFV.

"El Derecho europeo camina en una dirección y la amnistía en la contraria", concluyó Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente (FJI), que también criticó el artificio de diferenciar el terrorismo más o menos grave, la malversación "mala o menos mala". Portillo recalcó que en Europa, la Justicia persigue los delitos con independencia de quien los cometa. Para Foro, la amnistía sigue siendo inconstitucional, al igual que al principio, antes de estos cambios, porque vulnera la separación de poderes y no respeta el principio de igualdad ante la ley.