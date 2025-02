La Audiencia de Madrid analiza la apertura de la pieza separada contra el novio de Ayuso, a cuatro días de su declaración

La Audiencia Provincial de Madrid estudia este miércoles si respalda o desestima la apertura de una pieza separada del caso fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso para investigar si utilizó una sociedad para ocultar los ingresos de unos contratos con Quirón Salud, como sostienen Más Madrid y el PSOE.

La defensa de Alberto González Amador recurrió en apelación a esta instancia superior la apertura que llegó a dictar el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que le investiga por la presunta defraudación de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades con una de sus empresas en dos ejercicios (2020 y 2021).

Ahora, los magistrados de la Sección Tercera deliberarán y el fallo, que supondrá el inicio o el fin de esta investigación paralela impulsada por los dos partidos de izquierda, se conocerá en los próximos días.

Se da la circunstancia de que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está citado a declarar en cuatro días por los dos delitos fiscales y uno de falsedad en que se indaga si cometió en la pieza principal. Su comparecencia se suspendió previamente en cuatro ocasiones, por existir otros señalamientos y tener González Amador un viaje profesional programado con anterioridad.

Otra de las veces fue, precisamente, porque no se había pronunciado la Audiencia sobre el "acomodo o no a derecha" de la apertura de la pieza separada. Los abogados del empresario reclamaron el aplazamiento en base a que "la pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no sólo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada", y la jueza Inmaculada Iglesias, entonces, accedió.

Por esta misma razón, que no se conozca antes de su declaración la decisión de los magistrados madrileños sobre la pieza, no se descarta que pueda verse suspendida de nuevo su comparecencia prevista para el próximo lunes.

Mientras avanza la cuenta atrás para que en marzo se cumpla el plazo de un año para la instrucción sin que, por el momento, se haya escuchado al novio de Ayuso y sus socios como investigados, lo que puede acabar por archivar la causa fiscal. Sin que haya lugar a una prorroga de la instrucción por no haber motivos que respalden su solicitud por parte de la Fiscalía.