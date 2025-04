La AUGC alerta sobre los reconocimientos médicos de la Guardia Civil en centros externos

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha advertido a los agentes sobre los nuevos reconocimientos médicos que la Guardia Civil está solicitando para los agentes en centros externos. Así, explica que el Instituto Armado "está solicitando que traumatólogos y otros especialistas realicen revisiones de las bajas médicas de los compañeros". Se trata, añaden, de citas gestionadas por la Guardia Civil y por ello, es la Guardia Civil a quien corresponde el pago de la asistencia médica y de las pruebas que establezca el especialista que les atiende.

En este punto, desde la AUGC insisten en que si en algún momento se solicita la tarjeta médica al agente, éste debe informar a quien le atiende que no asiste como asegurado de ISFAS (Adeslas o Asisa) sino por un contrato suscrito por la Guardia Civil, que es a quien le corresponde pagar.

"Nunca debemos entregar la tarjeta, si insisten (no creemos que ocurra) reiteraremos que la asistencia debe pagarla la Guardia Civil y, si no quieren atendernos, solicitaremos un justificante de haber acudido a la cita y que no se nos atendió, para que nadie diga que no asistimos el día y la hora en la que fuimos citados", destaca esta asociación.

Alertan del pago con la tarjeta sanitaria

Desde AUGC aseguran que si el guardia civil paga el reconocimiento médico con su tarjeta sanitaria, bien sea de Asisa o de Adeslas, "eso repercutirá a la larga en el servicio que nos ofrece ISFAS pues las empresas están para ganar dinero y si gastan en lo que debe pagar la Guardia Civil, nos recortarán servicios por otro lado", alertan.

Estas explicaciones llegan tras la denuncia de un usuario al que, en una de estas citas programadas por el Instituto Armado para revisar una baja médica, no se habría respetado el contrato firmado entre la Guardia Civil y la empresa que ganó el concurso y se le solicitó su tarjeta médica privada para que se realizara una prueba.

Por todo ello, desde la AUGC han solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil que adopte las medidas oportunas para subsanar los problemas que esta nueva medida pueda provocar en los agentes.