El augurio de Rajoy sobre el Gobierno y la amnistía: "Esto no va a acabar bien. Si no, al tiempo"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reaparecido este sábado para arropar al candidato del PP en Galicia Alfonso Rueda en un acto en Pontevedra. Y, aunque ha dicho irónicamente que no quería hablar sobre el actual Gobierno, lo ha acabado haciendo para augurar cuál va a ser el desenlace de Pedro Sánchez y la amnistía y para alertar de lo que puede acabar ocurriendo en Galicia si gobiernan el BNG y el PSOE en coalición. "Esto no va acabar bien. Si no, al tiempo", ha avisado Rajoy en la plaza de toros de Pontevedra, talismán para el PP porque, desde 2009, siempre que ha acudido a hacer campaña ahí, ha acabado ganando las elecciones.

Rajoy ha empezado recordando las victorias electorales del PP (2009, 2012, 2016, 2020...) tras actos de campaña en la plaza de toros de Pontevedra y ha llegado hasta las generales de 2023. "Volvimos el 9 julio 2023 y el 23 julio volvimos a ganar las elecciones y somos la primera fuerza política de España. Un Gobierno Frankenstein no respetuoso con los resultados de las urnas nos impidió gobernar", ha aseverado Rajoy, quien ha alertado de que el escenario político nacional se puede acabar reproduciendo en Galicia si el BNG y el PSOE suman, en un llamamiento para que el votante del PP se movilice y vaya a votar el 18 de febrero. "De ahí hay que sacar siempre conclusiones y la única conclusión acorde con la sensatez y el sentido común es que esto no se puede repetir ni en España ni en Galicia, porque esto no va a acabar bien y si no, al tiempo", ha señalado.

"No queremos que nos gobiernen Puigdemont y Otegi", ha señalado Rajoy, alertando del riesgo de un gobierno de la Xunta encabezado por el BNG, aliado de ERC y Bildu, y el PSOE. "No queremos la amnistía. La amnistía solo tiene un objetivo: siete votos. La amnistía solo quiere que los que violaron la ley y Constitución sean los buenos y los jueces, fiscales y el Gobierno que aplicó el 155 ahora parece que vamos a ser los malos. No queremos esa amnistía", ha clamado Rajoy, entre sonoros aplausos de los presentes, que han llenado la plaza de toros.

Todas las encuestas dan por hecho que el PP mantendrá la mayoría absoluta con Alfonso Rueda, pero aún así, Rajoy ha querido llamar a la movilización para que los electores del PP no se relajen y vayan a votar el 18 de febrero. En este sentido, Rajoy ha reivindicado la figura de Rueda, de quien ha dicho que es una "persona preparada, con experiencia profesional y política". "En menos de dos años, se ha revelado como un gran presidente de la Xunta y eso era muy difícil porque no es fácil sustituir a una persona como Núñez Feijóo", ha dicho Rajoy, pero también ha advertido de que hay que votarle para evitar que lleguen los aliados de Sánchez a la Xunta, que solo buscan "follones, desprestigio y bronca".

"A Rueda lo vamos a votar también porque no queremos que nos gobiernen otros y eso también cuenta en política y en muchas facetas de la vida. No queremos que gobiernen los que le dan indulto a los independentistas ni los que suprimen el delito de sedición, ni los amigos de Putin. Hay que tener un par, los amigos de Putin", ha afirmado, en referencia a las investigaciones del caso Voloh y los vínculos del independentismo con Rusia durante el "procés". "No queremos que gobiernen tampoco los que le dan a Bildu la alcaldía de Pamplona frente a la victoria de UPN, ni los que blanquean a los de ETA, ni los que dicen que van a perdonarle la deuda a unos que viven en una Comunidad Autónoma en detrimento del resto de los españoles", ha señalado.