En las aulas catalanas se pone el Estatut al nivel de la Carta Magna

Cara y cruz. Si en Murcia o Madrid se dedican horas curriculares a la formación de los menores en valores constitucionales, lo cierto es que ello es mucho menos usual en comunidades como Cataluña o País Vasco, según ha podido comprobar este diario. Siempre tomándose como ejemplos generales los casos que se mencionan a continuación..

Es bien conocido el sentimiento independentista que impregna a la mayoría de docentes y centros educativos en Cataluña, por lo que no sorprende que prácticamente no se informe de la Constitución a los alumnos. Esta desinformación es confirmada a LA RAZÓN por las diversas entidades que trabajan en la comunidad a favor del bilingüismo en los colegios. La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, explica que «no tenemos constancia de que se dedique ni un día a la Constitución en las escuelas en Cataluña», tampoco en la asignatura de Valores Cívicos que cursan en la ESO los alumnos. Añade que para corroborarlo analizan «los días y las efemérides que se destacan en los centros de enseñanza, y desde luego, en las comunidades con lengua cooficial, este no es un día importante, los días importantes son los del autor de turno, cuánto más nacionalista mejor, pero para ellos el día de la Constitución no tiene importancia», lamenta.

Por su parte, desde la Asamblea por una Escuela Bilingüe, su presidenta, Ana Losada, detalla que la documentación sobre la Constitución en clase «depende del profesor porque los manuales no explican este asunto en profundidad. Muchas veces se pone al mismo nivel el Estatuto catalán que la Constitución». Básicamente, asegura, se pone «énfasis en todas las competencias normativas de la Generalitat, pero se obvia que la Generalitat está sujeta a un marco superior, que es la Constitución, y la Dirección General del Estado», reflexiona. No hay, detalla, una celebración específica en los colegios por el día de la Constitución. En términos generales no se aprovecha la conmemoración para recordar a los alumnos el significado de la Ley fundamental. «Para los alumnos se trata de un día festivo más, y desconocen la importancia de esta jornada, de lo que significa realmente», apostilla.

Desde el sindicato Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria (Ames), su presidente, Antonio Jimeno, también refrenda que no hay una explicación en el currículo catalán sobre la Constitución. «Los alumnos no tienen sensación de su existencia, es decir de que hay una ley de leyes», aclara. Del Estatuto catalán, por contra, «sí que se habla en clase de Geografía e Historia como la gran ley de Cataluña».

Hay que incidir, eso sí, que hasta mayo el Palacio de la Generalitat estaba ocupado por ERC. Ahora, con el PSC de Salvador Illa está por ver si en el próximo curso escolar se corrige la situación.

Otro ejemplo donde la enseñanza docente sobre la Constitución no está arraigada es el País Vasco. Ya en 2014, tras la implantación de la Lomce, desde el PP, el PSE o UPyD se advertía de que el entonces lendakari Íñigo Urkullu había «eliminado» la referencia a la Constitución en el currículo escolar. En la actualidad, existe una asignatura también en País Vasco que recibe el nombre de Valores Cívicos y que de manera optativa pueden elegir los alumnos de 6º de Primaria y de 1º de la ESO. Desde el Consejo Escolar de Euskadi han remitido a este periódico a la ley del establecimiento del currículo de Educación Básica e implantación en Euskadi. Consultado también el departamento de Inspección de Educación, que es el que vela por el cumplimiento de la ley, ha declinado hacer declaraciones al respecto sobre si se informa o no en las aulas vascas sobre la Carta Magna.

La citada ley especifica que todos los alumnos en la asignatura de Conocimiento del Medio –en Educación Primaria– recibirán nociones básicas sobre convivencia bajo los «principios y valores de las Declaraciones Universales junto a los impulsados por la Constitución y la UE». Se asegura que se trata sobre el proceso de «transición a la democracia en el Estado Español, sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía vasca». En la ESO, en la asignatura de Geografía e Historia se abordan los «distintos tipos de organización política que se han dado a lo largo de la historia hasta llegar a los sistemas democráticos y sus leyes fundamentales». En declaraciones a este diario, la portavoz del PP en Educación, Muriel Larrea, confirma que se informa en las aulas pero «no con la profundidad necesaria para que el alumno tenga conocimientos básicos» al respecto. «Es insuficiente y como constitucionalistas reclamamos más», asegura. «Nunca te encontrarás una pregunta sobre la Constitución en al EVAU, pero sí de los Fueros vascos», compara.