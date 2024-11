El PP avisa a Sánchez de "no se puede utilizar la tragedia de la DANA para aprobar unos PGE"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha referido a la catástrofe de la DANA de la que ha asegurado que en estos momentos no puede haber otra prioridad que no sea la de buscar a los fallecidos, a los desaparecidos o limpiar cada pueblo, cada calle. “Es una misión de país” algo que ha ensalzado, han entendido los españoles. “Es emocionante la ola de solidaridad desatada”, ha asegurado.

Además, ahora que están siendo días de mucho dolor Gamarra ha destacado que también son días de “orgullo", de un país que es capaz de dar lo mejor de sí mismos. “España es capaz de afrontar las grandes dificultades”. También ha recordado el trabajo que están desempeñando bomberos, sanitarios, policías, guardias civiles... “Se están dejando la piel. Su esfuerzo abnegado vuelve a ser el mejor de los ejemplos”. Sin embargo, ha lamentado que la política no ha conseguido aún estar a esa altura. Gamarra ha recordado que Feijóo aseguró que es la hora de la “unidad” y de afrontar con rapidez la situación. Por ello, ha asegurado que “el apoyo del PP está garantizado con todas las medidas que busquen la reparación de los daños por la DANA, no la comodidad ni la supervivencia de un Gobierno”.

Ha asegurado que lo que se necesitan es que se acometan todas las ayudas "con el menor tiempo y la menor burocracia". “No pueden esperar más” y ha garantizado que ahí estará el PP, en un “plan Valencia para la reconstrucción y revitalización”. Por tanto, ha asegurado el apoyo de los populares al Real Decreto Ley de ayudas para los afectados de la DANA "y podemos aprobarlo mañana mismo, cuanto antes mejor”, pero también ha advertido de que las medidas con esa norma "no es suficiente. Se necesita más” porque la vivienda de los que se han quedado sin casa “no pueden esperar".

Gamarra ha destacado que es "imprescindible dar respuestas a los problemas planteados. Certidumbre, garantías y soluciones” donde no han incluido las infraestructuras que haya que construir y ha insistido en que las ayudas "deben llegar ya y no pueden estar condicionados a unos presupuestos”.

La secretaria general del PP ha indicado que "el Gobierno debería haber declarado la emergencia nacional y así ofrecer las máximas ayudas sin burocracia, sin cálculos partidistas, sin demora, porque la catástrofe ha tenido un marco supra económico”, afectando a cinco comunidades. El PP ha planteado que el Gobierno debía hacer lo que era y es su responsabilidad y asumirlo. Un Gobierno no está para que se le pida ayuda sino para que despliegue todas sus competencias cuando era una situación que superaba las comunidades y es un tema de emergencia”, algo que ha asegurado Alberto Núñez Feijóo abordó con el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón.

Los populares insisten en que la emergencia nacional es responsabilidad del Gobierno, la de “cumplir con su deber y responsabilidad y desplegar todos los recursos de los que dispone, y no lo ha hecho”. Sobre las declaraciones del ministro de política territorial, Víctor Torres donde indica que no es un "chantaje" vincular las ayudas a la catástrofe de la DANA a los Presupuestos Generales del Estado, Gamarra ha asegurado dijo que espera que sea más eficiente su gestión con esta catástrofe que a como ha sido con el volcán de la Palama. “No es el camino intentar utilizar esta tragedia para sacar unos PGE cuando saben que no es necesario” por lo que el PP reitera que se convalide el Real Decreto y que haya nuevos Reales Decretos porque “no pueden esperar y no se pueden condicionar” cuando, ha advertido, "esos condicionantes no son necesarios." "Nuestros votos están ahí y las necesidades más urgentes tienen que activarse ya. Los realojos urgentes, todo lo que afecta a los centros educativos, los centros sanitarios, infraestructuras que afectan a la propia provincia". Además, ha asegurado que las líneas de financiación no es el mejor mecanismo sino la ayuda directa.